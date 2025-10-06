Nuova svolta nel caso Biondo: il Tribunale di Madrid riapre dubbi sul suicidio.

Dodici anni dopo una scomparsa avvolta nel mistero e segnata da feroci controversie, un Tribunale di Madrid ha aperto una nuova, delicata prospettiva sul decesso di Mario Biondo, il cameraman di origini siciliane scomparso il 30 maggio 2013.

L’Audiencia provinciale, in un provvedimento che rimescola le carte in tavola, ha espresso forti riserve sull’ipotesi di suicidio, in linea con la valutazione emersa nell’agosto del 2022 dal Tribunale di Palermo.

Questa sentenza spagnola rappresenta una svolta significativa.

Per la prima volta, si fa luce su possibili responsabilità esterne, sostenute da un corpus di prove periziali e da una copia di un’ordinanza giudiziaria che suggerisce una dinamica diversa da quella inizialmente accertata.

Non si tratta di un’indagine formale, ma di un riconoscimento che le prove raccolte meritano un’ulteriore, seppur tardiva, considerazione.

La vicenda di Mario Biondo è stata caratterizzata fin dall’inizio da una serie di incongruenze e lacune investigative che hanno alimentato i dubbi dei familiari, in particolare dei genitori, Pippo e Santina Biondo.

La loro perseveranza nel cercare la verità, nonostante gli ostacoli e le difficoltà, ha contribuito a mantenere viva la speranza di una revisione del caso.

La decisione del Tribunale di Madrid, sebbene non porti a una riapertura formale delle indagini a causa della natura “passata in giudicato” del caso, ha il merito di confermare la legittimità delle loro preoccupazioni e di riconoscere la potenziale rilevanza di elementi precedentemente trascurati.

Il provvedimento, sebbene non offra una risposta definitiva, solleva interrogativi cruciali sulle modalità della scomparsa di Biondo e sulla necessità di un’analisi più approfondita delle circostanze che la circondano.

La vicenda, al di là delle implicazioni giuridiche, pone interrogativi etici e morali sulla ricerca della verità e sul diritto dei familiari di ottenere chiarezza su una perdita così dolorosa.

La decisione di Madrid testimonia, in ultima analisi, la forza della ricerca della giustizia, anche a distanza di anni e a fronte di una sentenza apparentemente definitiva.

Resta ora aperto il dibattito su come questi nuovi elementi possano essere utilizzati per garantire una maggiore trasparenza e per onorare la memoria di Mario Biondo.