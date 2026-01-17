Nuovi sviluppi nel caso Poggi: scoperta choc su Stasi e movente.

- Advertisement -

La vicenda che avvolge la tragica morte di Chiara Poggi, avvenuta a Garlasco il 13 agosto 2007, continua a essere terreno di indagine e rivendicazioni legali.

La Procura di Pavia, con un’indagine riaperta da quasi un anno, intende perseguire penalmente Andrea Sempio, figura finora marginale nel quadro delle responsabilità.

Parallelamente, i legali della famiglia Poggi, animati dalla volontà di consolidare la sentenza definitiva che condanna Alberto Stasi, stanno sviluppando una strategia difensiva volta a contrastare l’eventuale richiesta di revisione del processo, che la difesa dell’ex studente bocconiano, forte del materiale dell’inchiesta pavese, si appresta a formulare.

L’approccio difensivo si concentra sull’acquisizione di elementi probatori che possano definire con maggiore certezza il movente che ha spinto all’omicidio.

Questo sforzo investigativo ha portato a una nuova, significativa scoperta: un’analisi informatica avanzata ha rivelato che, nella serata precedente il decesso, Chiara Poggi accedette alla cartella personale di Alberto Stasi sul suo computer.

All’interno di tale cartella, erano già presenti numerosi file di natura pornografica, catalogati e archiviati con cura dall’imputato stesso, una circostanza già emersa nel corso della prima istruttoria, ma che ora assume un peso interpretativo differente.

La scoperta non si limita a confermare l’esistenza di materiale esplicito, ma suggerisce una potenziale dinamica di interazione e possesso, forse di natura conflittuale, tra la vittima e l’imputato.

I legali della famiglia Poggi ritengono che questa nuova evidenza possa contribuire a delineare un quadro più completo del contesto relazionale che ha preceduto la tragedia, rafforzando l’ipotesi di un movente legato a dinamiche di controllo e violazione della sfera privata.

Inoltre, gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna hanno sottolineato la necessità di contrastare le informazioni errate o fuorvianti che hanno circolato durante questi mesi, alimentando speculazioni e distorcendo la percezione dei fatti.

L’approfondimento informatico è stato quindi presentato come un’iniziativa volta a garantire una rappresentazione accurata e basata su prove concrete della complessità della vicenda.

La ricostruzione degli eventi si configura così come un processo continuo, in cui nuove informazioni emergono per mettere in discussione le precedenti interpretazioni e richiedere una valutazione più attenta e rigorosa delle responsabilità.

La famiglia Poggi, attraverso i propri legali, mira a perseguire la verità e a ottenere giustizia, consolidando la certezza della condanna e dissipando ogni dubbio residuo.