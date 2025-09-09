Ondata di maltempo in arrivo: allerta Italia, rischio temporali e allagamenti.

L’Italia si appresta ad affrontare una significativa alterazione delle condizioni meteorologiche, a partire da martedì 9, con un’onda di instabilità che coinvolgerà la maggior parte del territorio nazionale.

Questo evento, determinato dall’interferenza di masse d’aria contrastanti, si configura come una perturbazione complessa, con un potenziale di impatto significativo sulle infrastrutture e sulle attività quotidiane.

L’analisi preliminare suggerisce un rapido deterioramento della situazione, culminante in una fase critica mercoledì 10.

Le proiezioni meteorologiche, fornite da esperti del settore, delineano uno scenario che vede rovesci e temporali diffusi già nella mattinata di martedì, con particolare incidenza sulle regioni del Nord, la Sardegna e la Toscana.

L’intensità di questi fenomeni è destinata ad aumentare progressivamente nel corso della giornata e nelle ore notturne, raggiungendo l’apice mercoledì.

La perturbazione, caratterizzata da un’ampia estensione, interesserà la quasi totalità del Paese, con temporali particolarmente intensi previsti lungo l’asse tirrenico, in particolare Lazio e Toscana.

Un elemento di particolare preoccupazione è rappresentato dalla possibilità di sviluppo di temporali autorigeneranti.

Questi fenomeni, distinti per la loro capacità di persistere nel tempo e concentrare ingenti precipitazioni su aree limitate, rappresentano una seria minaccia, con il rischio di nubifragi, allagamenti e conseguenti disagi per la viabilità e le aree urbane.

La capacità di accumulo idrico di questi eventi può mettere a dura prova i sistemi di drenaggio e le infrastrutture locali, incrementando il rischio di danni.

L’attenzione si estende anche alle regioni del Sud, seppur con dinamiche diverse.

Tra mercoledì pomeriggio e giovedì mattina, la Campania potrebbe essere interessata da fenomeni intensi e persistenti, con particolare attenzione alle province di Caserta e Napoli.

Il resto del Sud, tuttavia, dovrebbe sperimentare condizioni più favorevoli, con l’eccezione di una residua instabilità sulla Sicilia e Calabria tirrenica e sul Salento, che potrebbe persistere fino a giovedì.

Nonostante l’intensità e la pervasività dell’ondata di maltempo, le proiezioni a lungo termine indicano una rapida dissipazione della perturbazione.

Già a partire dal fine settimana, una rimonta dell’alta pressione potrebbe favorire il ritorno di condizioni meteorologiche più stabili e temperature più elevate, con un’ultima parentesi di clima caldo che potrebbe caratterizzare il Sud prima dell’avvio della stagione autunnale.

L’evoluzione del quadro meteorologico sarà cruciale per valutare l’impatto complessivo e preparare adeguate contromisure.

Dettaglio previsioni:* Martedì 9: Nord: nuvoloso con piogge in Liguria, Triveneto e rilievi.

Centro: piogge in arrivo in Sardegna e Toscana.

Sud: soleggiato e caldo.

* Mercoledì 10: Nord: maltempo diffuso, forti temporali.

Centro: maltempo, fenomeni intensi su Lazio e Toscana.

Sud: temporali in Campania, nuvoloso altrove.

* Giovedì 11: Nord: ultime piogge sul Triveneto, sole altrove.

Centro: tra sole e nubi, possibili rovesci.

Sud: variabile, temporali su Calabria e Salento.

Tendenza generale: Instabilità al Nord, miglioramento progressivo al Centro-Sud, aumento delle temperature.