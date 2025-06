Ostuni, addio a Legrottaglie: Mattarella abbraccia il dolore e l’orgoglio.

La cittadinanza italiana, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a rappresentarla, si è raccolta ad Ostuni, nella solenne cornice della parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa, per l’ultimo saluto a Carlo Legrottaglie, brigadiere capo dei Carabinieri, figura di dedizione e valore spezzata tragicamente a pochi giorni dalla meritata pensione. La sua vita, un percorso intessuto di servizio e impegno per la sicurezza della comunità, si è conclusa giovedì a Francavilla Fontana (Brindisi), in un drammatico scontro a fuoco in cui, con coraggio e professionalità, inseguiva due individui fuggiti a piedi dopo aver abbandonato un veicolo rubato.L’arrivo del Presidente Mattarella, accolto da un commosso e prolungato applauso che ha riempito la chiesa, ha simboleggiato il cordoglio nazionale e la profonda gratitudine verso un uomo che ha incarnato gli ideali di giustizia e protezione. Il gesto del Presidente, l’abbraccio sentito ai familiari – la moglie, testimone silenziosa di una vita dedicata al dovere, e le due figlie gemelle quindicenni, destinate a portare avanti il ricordo di un padre eroe – ha trasceso la formalità del protocollo, esprimendo un’empatia palpabile e un tributo umano.La vicenda di Carlo Legrottaglie, più che una cronaca di violenza, pone l’attenzione su temi cruciali: il rischio quotidiano affrontato dagli uomini e dalle donne delle Forze dell’Ordine, il costo umano della lotta alla criminalità, e il valore imprescindibile della dedizione al bene comune. L’evento non è solo una perdita per la famiglia e per l’Arma dei Carabinieri, ma un monito per l’intera nazione, esortando a una riflessione più ampia sul ruolo della sicurezza, sulla necessità di sostenere chi la garantisce, e sulla profondità del vuoto lasciato da chi, con il proprio sacrificio, protegge i più vulnerabili. Il suo esempio, un faro di rettitudine e coraggio, continuerà a ispirare generazioni di carabinieri e a ricordare a tutti noi il prezzo della libertà e della giustizia. Il ricordo di Carlo Legrottaglie, un uomo che ha dato la vita per la sua missione, sarà custodito nel cuore di una comunità grata e commossa.