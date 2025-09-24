Palau, RIS indaga: nuova perizia sul caso Cinzia Pinna

Un’atmosfera di profonda inquietudine avvolge il territorio di Palau, in Gallura, dove si prepara un’operazione complessa e delicata ad opera del Nucleo Investigativo Scientifico (RIS) dei Carabinieri di Cagliari.

L’obiettivo: un rudere rurale situato in una zona isolata e di proprietà di Emanuele Ragnedda, un imprenditore quarantunenne residente ad Arzachena, attualmente al centro di un’indagine per l’omicidio di Cinzia Pinna, la cui scomparsa, risalente all’undici settembre, ha scosso l’intera comunità.

Cinzia, trentatreenne originaria di Castelsardo, è sparita senza lasciare traccia dopo essere stata vista l’ultima volta in un locale notturno di Palau.

La sua presenza in quel contesto era legata alla compagnia di Ragnedda, ma anche di un ventiseienne milanese, ora anch’egli sotto inchiesta con l’accusa di aver contribuito all’occultamento del corpo.

Quest’ultimo si avvale dell’assistenza legale del duo di avvocati Nicoletta e Maurizio Mani, il cui ruolo nel processo sarà cruciale per delineare la sua posizione e interpretare le evidenze che emergeranno dall’accertamento tecnico.

L’operazione del RIS assume un’importanza capitale, essendo definita “irripetibile”.

Tale designazione sottolinea la necessità di una precisione assoluta nella raccolta di prove e nella documentazione del luogo.

Si tratta di un’analisi forense che mira a ricostruire con la massima accuratezza gli eventi che potrebbero essere sfociati nella tragica scomparsa di Cinzia Pinna.

Il termine “irripetibile” implica, infatti, la consapevolezza che le condizioni ambientali e le potenziali alterazioni della scena del crimine non potranno essere ricreate in futuro, rendendo imprescindibile una meticolosa indagine preliminare.

L’indagine, per la sua complessità, si articola su più livelli.

Oltre all’esame del casolare, si stanno analizzando i tabulati telefonici dei soggetti coinvolti, i flussi di comunicazione tra di loro, e si sta ricostruendo il percorso di Cinzia Pinna nelle ore precedenti alla scomparsa.

L’attenzione è rivolta a individuare qualsiasi elemento che possa chiarire le dinamiche che hanno portato alla scomparsa, stabilire l’eventuale ruolo di ciascuno degli indagati e, soprattutto, fornire certezze sulla sorte di Cinzia.

La comunità locale, profondamente scossa, attende con ansia i risultati dell’indagine, sperando che la verità possa emergere e che la scomparsa di Cinzia Pinna possa trovare una spiegazione che possa alleviare il dolore delle sue persone care.

L’operazione del RIS rappresenta un passo fondamentale in questa direzione, un tentativo di illuminare un’ombra di mistero che grava sul territorio e di restituire alla famiglia Pinna e all’intera Gallura un senso di giustizia e di pace.