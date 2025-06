Palermo, 1979-1982: Quando la mafia colpì la politica siciliana.

Il 9 marzo 1979, Palermo fu teatro di un evento tragico che avrebbe segnato profondamente la storia della città e della Sicilia intera: l’omicidio di Michele Reina, figura di spicco della Democrazia Cristiana a livello provinciale. L’efferato crimine, consumato in pieno giorno sotto gli occhi atterriti della moglie e di una coppia di amici, non fu un semplice atto di violenza, ma un messaggio sinistro, un sintomo di un clima di crescente tensione politica e mafiosa che avvelenava l’isola.L’assassinio di Reina, figura di riferimento per ampie fasce della società palermitana, fu interpretato immediatamente come un atto di inaudita ferocia, volto a intimidire e a destabilizzare il tessuto sociale ed economico. La sua morte non fu isolata; si inserì in una spirale di violenza che colpì figure chiave della politica siciliana, alimentando un clima di paura e incertezza. Il 1980 si aprì con un altro atto di barbarie: l’omicidio di Piersanti Mattarella, Presidente della Regione Siciliana, avvenuto il 6 gennaio. Mattarella, uomo di profonda sensibilità e riformista convinto, incarnava l’aspirazione a una Sicilia più giusta e moderna, e la sua eliminazione fu una perdita irreparabile per l’isola. L’assassinio, come quello di Reina, fu orchestrato con una precisione inquietante, dimostrando l’abilità e la spietatezza degli esecutori.La spirale di violenza continuò due anni dopo, con l’uccisione del segretario regionale del Partito Comunista Italiano, Pio La Torre, il 30 aprile 1982. La Torre, figura carismatica e combattiva, rappresentava una voce di opposizione al potere consolidato, e il suo assassinio, unitamente a quello del suo collaboratore, Salvatore Vullo, segnò un ulteriore inasprimento del conflitto politico e sociale.Questi tre delitti, così vicini nel tempo e nella gravità, rivelarono una strategia mafiosa volta a colpire le figure più rappresentative delle diverse forze politiche, creando un vuoto di potere e paralizzando l’azione dello Stato. Non si trattava di semplici vendette o di atti di rivalità tra bande criminali, ma di una precisa strategia di destabilizzazione orchestrata da Cosa Nostra, che mirava a controllare il territorio e a condizionare le scelte politiche. Le indagini, seppur complesse e ostacolate, portarono alla luce i collegamenti tra la mafia, settori corrotti della politica e della pubblica amministrazione, e a inquadrare questi omicidi all’interno di un disegno più ampio di controllo del potere. Questi eventi tragici, impressi nella memoria collettiva, rappresentano una ferita ancora aperta nella storia della Sicilia, e un monito costante sulla necessità di combattere la mafia e di tutelare la legalità.