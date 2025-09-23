Paolo Mendico: Indagine Approfondita sulla Scomparsa di un Ragazzo

La scomparsa di Paolo Mendico, quindici anni appena, ha innescato un’indagine complessa e approfondita da parte della Procura di Cassino, un’analisi che trascende i confini dell’istituto scolastico frequentato dal giovane.

L’obiettivo primario è ricostruire la traiettoria emotiva e sociale di Paolo, delineando un quadro completo delle dinamiche che hanno costellato la sua breve esistenza.

L’inchiesta, guidata dal Procuratore capo Carlo Fucci, non si limita a esaminare le dinamiche di bullismo segnalate dai genitori, ma si estende a ogni aspetto della vita del ragazzo: relazioni interpersonali, passioni, interessi, famiglia, e le figure di riferimento che lo hanno accompagnato.

Questo approccio olistico riflette la consapevolezza che il suicidio, un atto di disperazione e sofferenza, raramente è il risultato di un evento isolato, ma è il culmine di un percorso interiore spesso segnato da fragilità, isolamento e dolore.

La conclusione formale del suicidio, pur essendo l’ipotesi più accreditata, attende la relazione definitiva del medico legale.

La Procura si muove con cautela, comprendendo che dietro un atto apparentemente impulsivo si celano spesso meccanismi complessi, un accumulo di sofferenza e un progressivo deterioramento del benessere psicologico.

L’indagine mira a individuare i fattori scatenanti, la “goccia” che ha fatto traboccare il vaso, ma soprattutto a comprendere il percorso che l’ha portata lì.

Particolare attenzione è rivolta allo sportello scolastico, un presidio educativo pensato per intercettare i segnali di disagio e offrire supporto.

Si valuta l’efficacia delle procedure interne e la capacità di rispondere alle necessità di Paolo.

Parallelamente, sono in corso perizie forensi sui dispositivi digitali utilizzati dal ragazzo: smartphone, computer, tablet.

L’analisi dei dati, delle comunicazioni e delle attività online mira a svelare indizi preziosi sulla sua condizione d’animo e sulle sue interazioni sociali.

Le indagini coinvolgono anche persone adulte, un elemento che, secondo il fratello di Paolo, Ivan Mendico, suggerisce che le dinamiche di vessazione non si limitavano all’ambiente scolastico.

La famiglia, profondamente scossa, lamenta la presenza di un quadro di vessazioni documentato in chat e quaderni scolastici, accuse respinte dall’istituto frequentato da Paolo, il quale nega di essere stato a conoscenza di denunce o richieste di colloquio da parte dei genitori.

La dirigente scolastica, Gina Antonetti, sottolinea la vocazione inclusiva dell’istituto e l’assenza di segnalazioni formali.

La Procura della Repubblica, nel rispetto dei principi di tutela dei minori, trasferisce eventuali coinvolgimenti di persone minorenni alla Procura dei Minori per ulteriori approfondimenti, garantendo un approccio coordinato e specializzato nella gestione di delicate questioni legali e psicologiche.

L’inchiesta si configura, dunque, come un percorso complesso e delicato, volto a fare luce su una tragedia inaccettabile e a comprendere le cause profonde che hanno portato alla scomparsa di un giovane.