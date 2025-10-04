Papa Leone presenta Dilexi te: un invito all’amore

Con un gesto solenne, sancito questa mattina, 4 ottobre 2025, alle prime ore del mattino, Papa Leone ha ufficializzato un documento di fondamentale importanza per la Chiesa Cattolica: l’Esortazione Apostolica ‘Dilexi te’ (Ti ho amato).

La cerimonia, avvenuta nell’intimo scenario della Biblioteca Privata del Palazzo Apostolico, ha visto la presenza di Monsignor Edgar Peña Parra, figura chiave della Segreteria di Stato e Sostituto per gli Affari Generali, testimone diretto di questo atto formale.

‘Dilexi te’ rappresenta un primato significativo nel pontificato Leone, segnando il suo primo atto di magistero in forma esortativa.

L’Esortazione, la cui pubblicazione è prevista per il prossimo 9 ottobre, non si configura come una dottrina dogmatica, bensì come un invito al discernimento e alla riflessione profonda.

Si tratta di un documento che, si prevede, si rivolgerà non solo ai fedeli cattolici, ma a tutte le persone di buona volontà, esortandole a riscoprire il valore dell’amore come forza motrice per la costruzione di un mondo più giusto e fraterno.

La scelta del titolo, derivato direttamente dal Vangelo secondo Giovanni (15,9), “Io vi ho amati come me ha amato voi”, evoca l’amore incondizionato di Cristo per l’umanità e lo invita a rispecchiarlo nelle azioni quotidiane.

Si sussurra che il documento affronti temi cruciali per il nostro tempo: la crisi ambientale, le disuguaglianze sociali, la sfida dell’intelligenza artificiale e il suo impatto sull’etica e sul lavoro, il fenomeno migratorio e la necessità di un’accoglienza dignitosa, il ruolo della famiglia nella società contemporanea e la sua capacità di trasmettere valori fondamentali.

Si attende che ‘Dilexi te’ delinei una visione pastorale nuova, ispirata a una teologia dell’incontro e del dialogo interreligioso, promuovendo una Chiesa in uscita, capace di ascoltare le voci dei poveri e degli emarginati, e di farsi portatrice di speranza in un mondo segnato da conflitti e incertezze.

La Sala Stampa della Santa Sede, attraverso comunicati ufficiali, ha confermato l’importanza dell’evento e l’attesa diffusa per la presentazione del documento, che si preannuncia un faro per la Chiesa e per l’umanità intera, un invito a rimettere al centro dell’esistenza l’amore, unico antidoto alla crescente aridità spirituale del nostro tempo.

La sua pubblicazione segnerà un momento di riflessione e di rinnovamento per la comunità ecclesiale globale.