Paura e silenzio: l’ultimo messaggio di Pamela Genini

La notte del 14 ottobre, un messaggio disperato si è spento nel silenzio, preludio a una tragedia inaudita.

“Tesò, ho paura…”, scriveva Pamela Genini alle 21.35, poche ore prima di essere brutalmente assassinata.

La sua paura, espressa in quelle parole tremanti, si è rivelata una profezia agghiacciante, consumata dall’irruzione violenta di Gianluca Soncin, l’ex fidanzato e amico che, in un atto di furia premeditata, l’ha pugnalata a morte con oltre trenta coltellate.

Le ultime comunicazioni, recuperate dalla cronologia della chat con l’amico, tracciano un quadro vivido di terrore imminente.

“Ha fatto doppione chiavi mie e entrato ora in casa…”, scriveva Pamela, implorando aiuto, mentre la sua vita si spegneva tra le mura domestiche.

La risposta, un’eco disperata: “Ho paura, ti rendi conto cosa ha fatto?”.

Le parole dell’amico, un tentativo faticoso di rassicurazione – “Sta arrivando la polizia, li ho chiamati e sto arrivando pure io” – si sono infrante contro la ferocia inaudita del gesto omicida.

L’omicidio di Pamela è il tragico epilogo di un percorso di violenza e stalking protratto per oltre un anno.

Soncin, infatti, aveva già ripetutamente minacciato di morte Pamela e sua madre, sottoponendola a umiliazioni, aggressioni fisiche e tentativi di strangolamento, fino a puntarle una pistola addosso.

L’indagine, ora al centro dell’attenzione della Procura di Milano, si concentra sulla ricostruzione dettagliata di questo percorso di abusi, scavando nel passato per individuare eventuali segnali d’allarme non riconosciuti o trascurati.

Emergono dettagli inquietanti su precedenti episodi di violenza, come la frattura di un dito causata da Soncin nel settembre 2024, che portò Pamela a recarsi al pronto soccorso di Seriate.

Nonostante l’evento, non fu presentata denuncia, probabilmente a causa della paura e della volontà di minimizzare la situazione.

Questa reticenza a denunciare si configura come un elemento cruciale nell’analisi delle responsabilità e nell’individuazione di eventuali lacune nel sistema di protezione delle vittime di violenza.

L’inchiesta non si limita all’analisi del rapporto tra Pamela e Soncin, ma si estende anche alla sua sfera personale e professionale.

I suoi affari, le sue abitudini, l’uso di sostanze stupefacenti, la denuncia per maltrattamenti sull’ex moglie, tutto sarà oggetto di scrupolosa indagine.

L’analisi del suo telefono e dei dispositivi sequestrati, condotta con la formula dell’accertamento irripetibile, potrebbe rivelare indizi preziosi per comprendere le motivazioni dell’omicidio e ricostruire la rete di relazioni che lo hanno reso possibile.

Un elemento particolarmente significativo è rappresentato dalla registrazione degli interventi della Polizia in via Iglesias, il 9 maggio, quando Pamela aveva chiamato le forze dell’ordine.

L’annotazione risultante, che indicava la presenza di precedenti positivi nei sistemi di controllo, solleva interrogativi cruciali sull’efficacia dei protocolli di sicurezza e sulla possibilità di individuare tempestivamente soggetti potenzialmente pericolosi.

La vicenda di Pamela Genini, segnata da una paura silenziosa e da una fine tragica, pone un faro sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione e protezione delle vittime di violenza, garantendo loro un supporto concreto e tempestivo, e di promuovere una cultura della denuncia, in cui la paura non possa più rappresentare un ostacolo alla giustizia.