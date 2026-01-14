Persecuzione Cristiana: Record Negativi e Intolleranza in Crescita

- Advertisement -

Un’Onda Inarrestabile di Intolleranza: Il Rapporto di Porte Aperte Disegna un Quadro Allarmante per i Cristiani nel MondoIl nuovo rapporto di Porte Aperte dipinge un quadro desolante, segnando un inquietante record negativo nella persecuzione anticristiana a livello globale.

La sofferenza, la discriminazione e la violenza diretta contro i cristiani sono aumentate esponenzialmente, raggiungendo livelli senza precedenti.

Oltre 388 milioni di persone, una cifra che supera di gran lunga i precedenti 380 milioni, si trovano ad affrontare un’esistenza segnata dall’oppressione e dalla paura a causa della loro fede.

Questa realtà sconcertante significa che, statisticamente, un cristiano su sette nel mondo vive quotidianamente sotto la minaccia di persecuzioni.

L’analisi dettagliata del rapporto rivela una distribuzione geografica e demografica particolarmente preoccupante.

Tra coloro che subiscono persecuzioni, un numero spropositato di donne e bambini – 201 milioni di donne e bambine, e 110 milioni di bambini e ragazzi sotto i 15 anni – sono le vittime più vulnerabili.

Questa drammatica esposizione dei minori mette in luce una violazione profonda dei diritti umani fondamentali e lascia cicatrici indelebili sulle nuove generazioni.

Il rapporto evidenzia un’accelerazione allarmante nella persecuzione, che si è intensificata negli ultimi quindici anni.

Quindici nazioni, un numero in crescita rispetto ai 13 precedenti, sono state classificate con un livello estremo di persecuzione, dove la libertà di culto è soffocata da regimi oppressivi e violenti.

La Corea del Nord, da ormai 24 anni, occupa incontrastata la vetta della classifica, simbolo di un controllo totalitario che annienta ogni forma di espressione religiosa.

Particolarmente drammatiche sono le condizioni in Nigeria, Sudan e Mali, paesi africani dove la violenza è dilagante e alimentata da instabilità politica e fragilità istituzionali.

L’Africa subsahariana, in particolare, emerge come un focolaio di persecuzioni, dove la combinazione di povertà, conflitti etnici e governance debole lascia i cristiani esposti a violenze e abusi.

Ma la persecuzione non si manifesta solo con atti di violenza fisica.

Il rapporto sottolinea con crescente preoccupazione l’aumento del fenomeno della “Chiesa nascosta” o “underground”.

In paesi come Corea del Nord, Somalia, Yemen, Libia, Eritrea, Afghanistan e ora anche in nazioni del Nord Africa come Algeria, Maldive e Iran, i cristiani sono costretti a praticare la loro fede in segreto, temendo rappresaglie e stigmatizzazione.

Questa condizione di clandestinità erode il tessuto sociale e limita la capacità dei cristiani di contribuire al benessere delle loro comunità.

L’incremento delle uccisioni di cristiani, passato da 4.476 a 4.849, è un dato agghiacciante che testimonia la brutalità della persecuzione.

La Nigeria, con 3.490 vittime, si conferma epicentro di massacri indicibili.

L’aumento di abusi, stupri e matrimoni forzati, passato da 3.944 a 5.202, rappresenta un’emergenza umanitaria nascosta, un “iceberg” di sofferenza difficile da quantificare appieno, che rivela un’ulteriore dimensione della violenza e della disumanizzazione.

Un elemento di relativa positività emerge dalla diminuzione degli attacchi alle chiese, passati da 7.679 a 3.632.

Tuttavia, questo dato non deve far dimenticare la gravità complessiva della situazione, che è stata costantemente peggiorata negli ultimi 33 anni di ricerca.

Come sottolinea Cristian Nani, direttore di Porte Aperte, il 2025 si preannuncia come un “anno record dell’intolleranza”.

La crescente complessità del fenomeno richiede un’azione urgente e concertata a livello internazionale.

Porte Aperte sollecita i governi a riconoscere la libertà religiosa come una priorità diplomatica, integrando tale principio nei negoziati commerciali e promuovendo una maggiore consapevolezza tra i funzionari pubblici.

La collaborazione con leader religiosi locali, in particolare nelle aree più vulnerabili come il Sahel, è essenziale per garantire una distribuzione equa degli aiuti e prevenire discriminazioni.

Solo un impegno globale, basato sulla comprensione reciproca e sulla difesa dei diritti umani, potrà arginare questa inarrestabile onda di intolleranza e garantire un futuro di pace e libertà per tutti i cristiani nel mondo.