Piccole città, grandi salute: il ranking europeo sorprendente.

L’immagine convenzionale di città salutari evoca spesso l’idea di metropoli all’avanguardia, con infrastrutture sofisticate e risorse illimitate dedicate al benessere. Tuttavia, una recente analisi comparativa a livello europeo rivela un quadro decisamente più sfumato: la resilienza e l’efficacia nell’agevolare la salute dei cittadini sembrano, sorprendentemente, essere più radicate nelle realtà delle piccole città. Il sondaggio, che ha valutato una vasta gamma di fattori – dall’accesso a spazi verdi e servizi sanitari di qualità, all’inquinamento atmosferico e alla promozione di stili di vita attivi – ha portato a risultati inaspettati. Le prime posizioni del ranking sono occupate da realtà come Pamplona, in Spagna, che con la sua vivace cultura e l’attenzione all’attività fisica all’aperto, si distingue per un approccio olistico al benessere; Ginevra, in Svizzera, con la sua infrastruttura sanitaria di prim’ordine e l’impegno per la mobilità sostenibile; e Harlow, nel Regno Unito, che ha investito significativamente in programmi di prevenzione e promozione della salute pubblica.L’Italia, pur non occupando le posizioni di vertice, presenta luci interessanti. Bolzano si posiziona al 35° posto, un risultato che riflette il suo forte impegno per la sostenibilità ambientale e la qualità della vita. Campobasso, con il suo encomiabile 45° posto, si distingue come la migliore città europea tra i centri urbani inferiori ai 50.000 abitanti, testimoniando come la scala ridotta possa favorire un approccio più diretto e personalizzato alle esigenze della comunità. Cagliari, al 57° posto, pur con margini di miglioramento, dimostra il potenziale del Mezzogiorno italiano nel promuovere un ambiente più sano e vivibile.Ma cosa spiega questa tendenza inaspettata? La risposta potrebbe risiedere in una combinazione di fattori. Le piccole città, spesso caratterizzate da una maggiore coesione sociale e una gestione più agile, possono implementare politiche mirate con maggiore rapidità ed efficacia rispetto alle metropoli, gravate da burocrazia e interessi spesso contrastanti. La prossimità tra i cittadini e le istituzioni locali facilita la partecipazione democratica e il controllo sociale, incentivando una maggiore responsabilità collettiva nella cura del territorio e nella promozione della salute.Inoltre, la scala ridotta consente una migliore gestione delle risorse, una maggiore attenzione alle esigenze specifiche della comunità e la possibilità di sperimentare soluzioni innovative, spesso più facilmente replicabili in contesti simili. L’approccio “dal basso”, tipico delle piccole città, permette di costruire un rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni, fondamentale per il successo di qualsiasi iniziativa volta a migliorare la qualità della vita.La lezione che emerge da questa analisi non è che le grandi città siano destinate al fallimento nella promozione del benessere. Piuttosto, evidenzia la necessità di ripensare gli approcci, di adottare modelli più flessibili e partecipativi, e di valorizzare il ruolo delle piccole realtà come laboratori di innovazione sociale e ambientale. Il futuro delle città salutari potrebbe risiedere non tanto nella replica di infrastrutture sofisticate, quanto nella capacità di emulare l’efficacia e la resilienza delle piccole città, custodi di un sapere antico: la salute è un bene comune che si coltiva con impegno, partecipazione e un profondo senso di appartenenza alla comunità.