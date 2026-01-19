Premio e Daspo: l’ombra sulla Curva Volpi e il dubbio istituzionale

- Advertisement -

L’esultanza collettiva, palpabile nell’aria densa di fumo e cori, si è interrotta bruscamente nell’istante in cui la luce dei riflettori ha illuminato i volti dei sei rappresentanti della Curva Volpi, saliti sul palco per ricevere un riconoscimento legato all’impegno civico e al legame con la comunità.

Un premio che, in apparenza, celebrava la partecipazione attiva e il senso di appartenenza.

Ma dietro la patina di onorificenza, si celava una scomoda verità, un’ombra che si allungava silenziosa tra le celebrazioni.

L’omissione, quasi miracolosa, ha riguardato la presenza, all’interno del gruppo, di individui segnati da provvedimenti restrittivi, i cosiddetti Daspo.

Misure cautelari, promulgate dalle autorità di pubblica sicurezza, che limitano la libertà di movimento e l’accesso a luoghi pubblici, spesso in relazione a manifestazioni sportive.

La loro applicazione, pur mirata a garantire l’ordine e la sicurezza, è spesso oggetto di dibattito, per quanto riguarda la proporzionalità delle sanzioni e l’effettiva capacità di dissuasione.

L’episodio solleva interrogativi complessi sulla verifica dei requisiti di idoneità dei rappresentanti delle realtà associative e collettive, e sulla responsabilità delle istituzioni nel riconoscere meriti a soggetti che, in precedenza, hanno dimostrato comportamenti potenzialmente problematici.

Non si tratta di condannare a priori un’intera comunità o una passione popolare, ma di esaminare con rigore i criteri di selezione e le implicazioni etiche di un riconoscimento pubblico.

La Curva Volpi, come espressione vivace e sentita di un tifo appassionato, incarna un tessuto sociale complesso, fatto di identità, tradizioni e spesso, purtroppo, anche di eccessi e marginalità.

Il Daspo, strumento legislativo pensato per contenere fenomeni di violenza e intemperanza negli eventi sportivi, finisce per colpire individui a volte coinvolti in dinamiche più ampie e strutturali, legate alla povertà, alla disoccupazione e alla mancanza di opportunità.

La vicenda non è un mero errore burocratico, ma un sintomo di una più profonda disconnessione tra le istituzioni e le comunità che rappresentano.

Un campanello d’allarme che invita a una riflessione critica sul ruolo del tifo organizzato, sulla sua capacità di aggregazione e sull’importanza di un dialogo costruttivo tra tifosi, club, forze dell’ordine e amministrazioni pubbliche.

Un dialogo che, al di là delle polemiche e delle semplificazioni, debba mirare a promuovere un cambiamento culturale profondo e duraturo, volto a garantire la sicurezza e la convivenza civile, senza soffocare l’entusiasmo e la passione che animano il mondo del calcio.