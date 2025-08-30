Protesta a Venezia: un grido per la Palestina al Lido

Un’onda di voci, cori e cartelli ha increspato l’atmosfera solenne del Lido di Venezia, in una protesta vibrante che ha cercato di intercettare l’attenzione del mondo durante la Mostra del Cinema.

L’azione, promossa da una rete di centri sociali del Nordest e dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI), non si è limitata a un semplice grido, ma si è configurata come un atto simbolico volto a denunciare la drammatica situazione umanitaria che affligge la Palestina.

La manifestazione, radunata sotto l’ombreggiatura dei palazzi del Lido, ha rappresentato un tentativo di traslare la sofferenza e le rivendicazioni di una popolazione colpita da un conflitto che ha generato indicibili perdite e un profondo trauma collettivo.

L’espressione “genocidio”, utilizzata dai manifestanti, riflette la percezione di un’azione mirata a distruggere l’identità culturale e fisica del popolo palestinese, un’accusa gravissima che solleva questioni di diritto internazionale e responsabilità morale.

Al di là della semplice protesta, l’azione ha voluto stimolare un dibattito più ampio sulla complessità del conflitto israelo-palestinese, un nodo gordiano di storia, politica e diritti umani.

La scelta del red carpet, luogo simbolo del glamour e dell’attenzione mediatica, ha sottolineato la volontà di forzare la riflessione su un dramma che spesso viene relegato ai margini del dibattito pubblico.

La presenza dell’ANPI, un’associazione che affonda le sue radici nella Resistenza italiana, ha aggiunto un ulteriore livello di significato alla manifestazione.

L’associazione, custode della memoria della lotta contro l’oppressione e l’ingiustizia, ha voluto sottolineare come la condizione palestinese possa essere vista come un’eco dei traumi subiti dal popolo italiano durante il periodo fascista e la Seconda Guerra Mondiale.

La protesta non si è limitata a una denuncia del presente, ma ha anche sollecitato una riflessione sul futuro.

I manifestanti hanno invocato il rispetto del diritto internazionale, la fine dell’occupazione e la creazione di uno Stato palestinese indipendente, in grado di garantire dignità e sicurezza alla sua popolazione.

La manifestazione, pur nella sua brevità, ha lasciato una traccia indelebile, un monito a non dimenticare la sofferenza di un popolo e a continuare a lottare per un mondo più giusto e pacifico.

Il gesto, carico di significato, ha rappresentato un appello all’umanità intera, un invito a non rimanere indifferenti di fronte a un dramma che continua a suscitare dolore e rabbia.