Raffaele Marianella, un dolore che scuote lo sport e la comunità.

Il dolore, crudo e improvviso, che ha investito la comunità di Cesano di Roma e l’intera sfera sportiva nazionale trascende di gran lunga l’ambito del mero agonismo.

Non si tratta di una sconfitta sul campo, di una discussione animata tra tifoserie rivali, ma di una ferita profonda che ha lacerato il tessuto sociale, una frattura incolmabile nata dalla violenza inaudita.

La perdita di Raffaele Marianella, figura silenziosa e instancabile dedita al servizio della squadra di Pistoia Basket, colpisce al cuore, lasciando un vuoto incolmabile.

Durante i solenni funerali, celebrati nella chiesa di San Sebastiano, un velo di mesta compostezza ha avvolto la congregazione, testimonianza del rispetto e dell’affetto che Raffaele suscitava.

Le parole di don Massimo Marianella, fratello della vittima, hanno rappresentato un invito alla riflessione, un monito contro la spirale di rabbia e rancore che rischia di dilagare.

Non è nella vendetta o nell’escalation di violenza che si troverà conforto, bensì nell’abbraccio della resilienza, nella forza del perdono e nella ferma volontà di costruire un futuro improntato alla legalità e alla concordia.

La tragedia che ha spezzato la vita di Raffaele non può essere compresa, tantomeno giustificata, come un mero episodio di caos e vandalismo.

Rappresenta una symptomatica, un campanello d’allarme che segnala una crescente deriva culturale, un’incapacità di gestire le frustrazioni e le tensioni attraverso canali pacifici e costruttivi.

La violenza, in ogni sua forma, è un virus che corrode i valori fondamentali di una società, minando le fondamenta della convivenza civile.

È imperativo, ora più che mai, un impegno collettivo per decostruire le narrazioni violente, per educare alla responsabilità e al rispetto reciproco.

Lo sport, in particolare, deve tornare ad essere un veicolo di valori positivi, un luogo di crescita personale e di aggregazione sociale, dove la competizione si coniuga con la fair play e il senso di appartenenza.

La memoria di Raffaele Marianella, dunque, non possa essere solo un ricordo doloroso, ma un catalizzatore di cambiamento, una spinta propulsiva verso un futuro più giusto e pacifico.

Dobbiamo onorare la sua memoria, trasformando il dolore in azione, la rabbia in speranza, la disperazione in un impegno concreto per un mondo migliore, dove nessuno debba più pagare il prezzo di una violenza insensata e inaccettabile.