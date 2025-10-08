Ragnedda, crisi in carcere: ricoverato in psichiatria

Emanuele Ragnedda, l’imprenditore vitivinicolo coinvolto nella tragica scomparsa di Cinzia Pinna, ha interrotto la sua detenzione con un episodio di grave crisi psichiatrica.

L’uomo, attualmente in custodia cautelare in seguito alla sua confessione relativa all’omicidio di Cinzia Pinna, 33 anni, avvenuto nella sua proprietà tra Palau e Arzachena, ha manifestato un’accentuata agitazione all’interno del carcere di Bancali, a Sassari.

La situazione, descritta da fonti interne come particolarmente allarmante, ha richiesto l’intervento immediato del personale carcerario.

L’uomo è stato rinvenuto in uno stato emotivo alterato, seduto a terra e con segni evidenti di lesioni al collo, circostanze che hanno sollevato il sospetto di un tentativo di autolesionamento.

Immediatamente, è stata attivata la procedura di trasferimento in ambiente ospedaliero, con l’obiettivo di garantire una valutazione psichiatrica approfondita e interventi di stabilizzazione.

Ragnedda è stato quindi ricoverato presso la Struttura di Psichiatria di Diagnosi e Cura (SPDC) dell’Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Sassari, un centro di eccellenza specializzato nel trattamento di pazienti psichiatrici in condizioni critiche e necessitanti di intervento urgente.

Il ricovero presso la SPDC non è solo un atto di assistenza medica, ma anche un elemento cruciale per la valutazione della sua condizione mentale.

Gli specialisti psichiatrici si occuperanno di approfondire le dinamiche psicologiche che hanno portato a questo episodio, cercando di comprendere se la crisi sia collegata agli eventi che hanno portato all’omicidio di Cinzia Pinna e quali siano i fattori scatenanti.

L’episodio ha comportato la rinuncia all’incontro programmato con il suo legale, l’avvocato Luca Montella, un appuntamento che avrebbe dovuto chiarire alcuni aspetti procedurali e preparare la linea di difesa.

La priorità, al momento, è la salute e la stabilizzazione del detenuto.

La vicenda pone, inoltre, interrogativi complessi sulla gestione della salute mentale dei detenuti, in particolare in contesti di grave stress emotivo e traumatico come quello attuale.

La situazione richiede un’attenta riflessione sull’adeguatezza dei servizi di supporto psicologico all’interno del sistema carcerario e sulla necessità di un approccio multidisciplinare che coinvolga psicologi, psichiatri e personale specializzato nella gestione dei disturbi psichiatrici.