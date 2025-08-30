Raimondi libero: riapre il caso Onofri, vent’anni dopo.

Dopo quasi due decenni di detenzione, Salvatore Raimondi, figura centrale nel drammatico caso che scosse profondamente la comunità parmigiana, ha ottenuto la libertà condizionale.

L’uomo, riconosciuto colpevole, in concorso con Mario Alessi, per il rapimento di Tommaso Onofri, un bambino di soli diciotto mesi, la sera del 2 marzo 2006, ha terminato di espiare la pena di vent’anni inflittagli con rito abbreviato.

Il caso Onofri rappresenta una ferita aperta nella memoria collettiva italiana, un evento che sollevò interrogativi complessi sulla vulnerabilità dei minori, sulla pervasività della criminalità e sull’efficacia del sistema giudiziario.

La vicenda, al di là della tragica scomparsa del piccolo Tommaso, si configura come un esempio paradigmatico di manipolazione psicologica, sfruttamento emotivo e abuso di potere.

La figura di Salvatore Raimondi, un imprenditore edile con un passato turbolento, emerge come il fulcro del piano criminoso.

La sua ossessione per la madre di Tommaso, Maria Borgognoni, e la conseguente necessità di instaurare un rapporto patologico con la sua famiglia, lo spinsero a concepire un piano audace e spietato.

La collaborazione con Mario Alessi, anch’egli condannato, fu essenziale per l’esecuzione del rapimento.

È cruciale sottolineare che Raimondi non è stato ritenuto responsabile della morte del bambino, evento che avvolge l’intera vicenda in un alone di profonda tristezza e mistero.

La scomparsa del piccolo Tommaso, mai ritrovato, continua ad essere un enigma irrisolto, alimentando speculazioni e teorie contrastanti.

La liberazione di Raimondi, inevitabile a seguito del completamento della pena, riapre un dibattito delicato e doloroso.

Da un lato, il diritto alla riabilitazione e al reinserimento sociale del condannato, sancito dalla Costituzione.

Dall’altro, la necessità di tutelare la sensibilità dell’opinione pubblica e di garantire la sicurezza della comunità, soprattutto per quanto riguarda i familiari della vittima, che continuano a vivere nel dolore e nell’incertezza.

La vicenda Onofri non è solo una storia di rapimento e scomparsa, ma anche una riflessione profonda sulla fragilità umana, sulla capacità di manipolazione e sulla necessità di un sistema giudiziario capace di prevenire e punire con severità i crimini più efferati, proteggendo i più vulnerabili e cercando, anche se a distanza di anni, la verità completa.

La comunità parmigiana, e l’Italia intera, non dimenticheranno mai il piccolo Tommaso e la sua famiglia, vittime di una tragedia che ha lasciato un segno indelebile.