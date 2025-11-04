Ranucci all’Antimafia: la notte dell’esplosione e la paura.

Davanti alla commissione parlamentare Antimafia, Sigfrido Ranucci ha deposto per oltre un’ora, ricostruendo con minuzia angosciante le ore della notte del 16 ottobre, un evento che ha segnato profondamente la sua esistenza e quella della sua famiglia.

Non si è trattato di una semplice esplosione, ma di un attentato premeditato, orchestrato attorno a un ordigno di pericolosa ingegnosità, capace di innescare una reazione a catena devastante, mettendo a rischio non solo i veicoli alimentati a gas, ma anche l’integrità strutturale dell’abitazione in cui risiedeva con i suoi cari.

La testimonianza, densa di dettagli e cariche di emozione repressa, ha fornito alla commissione un quadro vivido e inquietante.

Ranucci ha evitato ricostruzioni sensazionalistiche, concentrandosi sulla precisione dei fatti, sulle sensazioni provate, sulla paura dilagante.

Ha descritto il rumore assordante, la scossa tellurica che ha squarciato il silenzio notturno, l’istintivo tentativo di proteggere i propri familiari.

L’attentato, che ha colpito la sua abitazione a Pomezia, alle porte di Roma, solleva interrogativi profondi e inquietanti.

Non si tratta di un episodio isolato, ma di un sintomo preoccupante di un clima di crescente tensione e di una pericolosa escalation di violenza.

La commissione Antimafia, chiamata a fare luce sulle dinamiche che hanno portato a questo atto criminale, ha ascoltato attentamente il racconto di Ranucci, cercando di cogliere i segnali di pericolo, le possibili connessioni con interessi oscuri, le responsabilità che potrebbero derivare da una forma di omertà diffusa.

La figura del giornalista, spesso esposta a pressioni e minacce per il proprio lavoro di cronaca, assume in questo contesto un significato ancora più rilevante.

Ranucci, noto per le sue inchieste scomode e coraggiose, ha affrontato la commissione con dignità e determinazione, consapevole dell’importanza della sua testimonianza per la verità e la giustizia.

L’evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei giornalisti, sulla libertà di informazione e sulla necessità di garantire un ambiente in cui i professionisti dell’informazione possano svolgere il proprio lavoro senza timori e ritorsioni.

La commissione Antimafia, attraverso l’ascolto attento di Ranucci e l’analisi approfondita delle prove raccolte, si è impegnata a fare chiarezza sull’attentato e a individuare i responsabili, al fine di tutelare la sicurezza dei giornalisti e preservare i principi fondamentali dello Stato di diritto.

Il racconto di Ranucci, oltre che una testimonianza personale, si configura come un campanello d’allarme per l’intera società italiana.