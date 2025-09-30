Reimpianto linguistico: infermiera ritrova parola e gusto dopo intervento

La complessa procedura chirurgica eseguita all’ospedale All’Angelo di Mestre rappresenta un esempio straordinario di microchirurgia ricostruttiva e di integrazione multidisciplinare in ambito sanitario.

Una giovane infermiera, trentenne, si è vista restituita la capacità di comunicare e di gustare il cibo grazie a un intervento di reimpianto linguistico che ha impiegato lembi prelevati dal proprio braccio.

La diagnosi di una patologia tumorale alla lingua aveva reso necessario un approccio radicale, con la rimozione della parte compromessa.

Questa condizione non solo le toglieva la parola, ma compromettere le fondamentali funzioni sensoriali legate al gusto e alla nutrizione, nonché la mobilità necessaria per una corretta alimentazione e per l’espressione.

La rimozione completa dell’area tumorale, sebbene essenziale per la sua guarigione, avrebbe lasciato una disabilità invalidante, privandola della capacità di parlare, mangiare e persino di sorridere.

L’intervento, durato oltre sette ore, è stato orchestrato da un team di specialisti comprendente chirurghi maxillo-facciali, microchirurghi e anestesisti, coordinati in un’operazione delicatissima.

La tecnica impiegata ha consistito nel prelevare lembi di tessuto dal braccio dell’infermiera, preservando al contempo vasi sanguigni e nervi vitali.

Questi lembi sono stati poi abilmente trapiantati nella zona della lingua, ricostruendo la struttura anatomica e funzionale.

Il successo dell’intervento non si misura solo nella ripresa fisica, ma anche nella ricostruzione della qualità della vita della paziente.

La microchirurgia ricostruttiva ha permesso di restituirle la capacità di articolare le parole, di percepire i sapori, di deglutire con normalità e di recuperare la sensibilità nell’area operata.

Il reimpianto del lembo bracchiato ha inoltre ripristinato, in parte, la capacità di movimento e la funzionalità estetica, elementi cruciali per la sua autostima e reinserimento sociale.

Questa complessa procedura evidenzia l’evoluzione delle tecniche chirurgiche e la crescente capacità di affrontare patologie complesse con approcci personalizzati e innovativi.

Il caso sottolinea, inoltre, l’importanza del supporto psicologico per i pazienti che affrontano interventi così invasivi e con un impatto significativo sulla loro identità e capacità di interazione con il mondo circostante.

La paziente, ora in fase di riabilitazione, rappresenta un esempio di resilienza e di speranza per altri individui che si trovano ad affrontare sfide mediche simili.