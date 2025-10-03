Ricorso contro il sequestro: Venditti si difende nel caso Poggi

Il ricorso presentato al Tribunale del Riesame di Brescia, a cura dell’avvocato Domenico Aiello, legale dell’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, solleva questioni di legittimità costituzionale relative al decreto di perquisizione e sequestro eseguito nei suoi confronti.

La vicenda si inquadra in un’indagine condotta dalla Procura di Brescia, che accusa il magistrato, ormai collocato in stato di pensione, di aver commesso il reato di corruzione in atti giudiziari.

L’ipotesi accusatoria si fonda sulla presunta ricezione di somme di denaro in cambio di un’azione volta a favorire, o quantomeno a ostacolare il corso delle indagini, a beneficio di Andrea Sempio.

Quest’ultimo, figura centrale nel caso di cronaca nera che ha visto coinvolto l’omicidio di Chiara Poggi, è nuovamente oggetto di indagine da parte dei pubblici ministeri pavesi.

L’intricata trama del caso Poggi, segnata da perizie contrastanti, depistaggi e un’infinita serie di sviluppi processuali, torna quindi al centro dell’attenzione, questa volta con l’accusa di aver condizionato l’operato di un magistrato.

Il ricorso presentato dall’avvocato Aiello non si limita a contestare la materialità delle azioni di perquisizione e sequestro, ma ne mette in discussione i presupposti e le modalità di esecuzione, sollevando dubbi sulla proporzionalità delle misure adottate e sulla loro potenziale incidenza sulla privacy e sulla reputazione professionale dell’ex magistrato.

Si argomenta che l’indagine, per la sua complessità e la delicatezza delle questioni coinvolte, richiederebbe una maggiore cautela e un’analisi più approfondita delle prove a sostegno delle accuse.

La vicenda riapre un dibattito cruciale sulla presunta vulnerabilità del sistema giudiziario a influenze esterne, e sulla necessità di garantire l’indipendenza e l’imparzialità dei magistrati.

La figura del procuratore Venditti, che ha gestito con responsabilità per anni importanti procedimenti penali, è ora chiamata a difendersi da accuse gravissime, che rischiano di intaccare la credibilità dell’intera magistratura.

La richiesta di riesame si configura come un atto di difesa volto a tutelare i diritti dell’imputato e a verificare la correttezza del percorso investigativo seguito dalla Procura di Brescia.

L’esito del ricorso sarà determinante non solo per il futuro personale dell’ex procuratore Venditti, ma anche per la percezione che la collettività ha dell’amministrazione della giustizia e della sua capacità di perseguire la verità in modo equo e trasparente.

Il caso Sempio-Poggi, già emblematico per le sue peculiarità, si arricchisce ora di un nuovo, delicato capitolo, destinato a sollecitare un’attenta riflessione sui meccanismi di garanzia della legalità e sull’importanza di preservare l’integrità del sistema giudiziario.