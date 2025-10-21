Rieti, tre ultras sotto inchiesta per la tragedia del pullman.

Il velo di lutto e sgomento che avvolge la comunità sportiva reatina si fa ancora più denso in attesa del confronto con la giustizia.

Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia e Alessandro Barberini, tre figure storiche nel tifo organizzato della Sebastiani Basket Rieti, si apprestano a comparire dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) Riccardo Giovanni Porro del Tribunale di Rieti, presumibilmente mercoledì o al più tardi giovedì 23 ottobre.

La loro presenza in tribunale segna l’atto successivo a un tragico evento che ha scosso profondamente il tessuto sociale e calcato le ombre su una rivalità sportiva, elevandola a dramma dalle conseguenze irreparabili.

L’accusa che pendente nei loro confronti è gravissima: coinvolgimento in un atto di violenza di inaudita ferocia, culminato nella perdita di una vita umana.

La pietra, scagliata da un ignoto tiratore, ha colpito un pullman di tifosi della squadra di Pistoia, un atto insensato che ha inferto una ferita profonda non solo alle famiglie coinvolte, ma all’intera comunità sportiva italiana.

La morte dell’autista, un uomo dedito al proprio lavoro e privo di qualsiasi responsabilità nel conflitto, rappresenta un monito sinistro sulla pericolosità dell’odio e della violenza che possono degenerare in tragedie.

Questo episodio, lungi dall’essere un semplice atto di vandalismo legato a una partita di pallacanestro, solleva interrogativi cruciali sulla gestione del fenomeno ultras, sulla responsabilità delle società sportive nel promuovere un ambiente sano e rispettoso, e sulla necessità di un intervento più incisivo da parte delle forze dell’ordine.

L’odio, alimentato spesso da dinamiche sociali complesse e da una percezione distorta del senso di appartenenza, si è manifestato con una brutalità inaccettabile.

La comparizione davanti al GIP non è solo un atto formale, ma un momento di riflessione collettiva.

Il ruolo del tribunale sarà quello di accertare i fatti, definire le responsabilità individuali e, soprattutto, di restituire giustizia a una vittima innocente e alle sue famiglie.

La vicenda trascende la sfera sportiva, assumendo una valenza sociale e morale di primaria importanza, richiamando l’attenzione sulla necessità di contrastare ogni forma di violenza e di promuovere una cultura del rispetto e della legalità, un dovere imprescindibile per il futuro della comunità.

La speranza è che questa tragedia possa fungere da catalizzatore per un cambiamento radicale, affinché simili orrori non si ripetano mai più.