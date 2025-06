Rimini, Dassilva verso il processo per l’omicidio Paganelli

Il tribunale di Rimini si appresta a celebrare l’udienza preliminare fissata per il 23 giugno, un momento cruciale nel complesso iter giudiziario che coinvolge Louis Dassilva, imputato per l’efferato omicidio di Pierina Paganelli. La donna, settantottenne, fu trovata senza vita nel suo garage, in via del Ciclamino, il 3 ottobre 2023, segnando una profonda ferita nella comunità riminese. Dassilva, cittadino senegalese di trentacinque anni, è detenuto dal 16 luglio 2024 in attesa del processo.La decisione del giudice unico, Raffaele Deflorio, segue la conclusione delle indagini da parte del pubblico ministero, Daniele Paci, avvenuta il 12 maggio. La richiesta di rinvio a giudizio, formalizzata il giorno precedente, configura l’accusa di omicidio volontario, un capo d’accusa che riflette la gravità dei fatti e l’intento deliberato attribuito all’imputato.Le aggravanti contestate dal pm Paci delineano un quadro particolarmente allarmante. L’utilizzo di “motivi abbietti” suggerisce che l’azione criminosa sia stata spinta da una bassezza morale e da intenti spregevoli. La “crudeltà” implica una sofferenza prolungata e intenzionalmente inflitta alla vittima, esacerbando l’orrore del gesto. Il fatto che l’omicidio sia avvenuto in orario notturno, in un contesto che ha ostacolato la possibilità di difesa da parte di Pierina Paganelli – sfruttando condizioni di tempo, luogo e persona – è un ulteriore elemento che aggrava la responsabilità dell’imputato. Infine, l’accusa di “premeditazione” – la più pesante – indica che l’azione non fu un atto impulsivo, ma il culmine di una pianificazione e di un disegno criminoso.L’udienza preliminare rappresenta una fase essenziale del processo, durante la quale il giudice valuterà la sussistenza dei presupposti per rinviare l’imputato a giudizio. Si tratta di un’occasione per il difensore di Dassilva di sollevare eccezioni e contestare l’azione penale, ponendo le basi per una difesa che si prefigge di chiarire i fatti e tutelare i diritti dell’imputato. Il processo che seguirà sarà focalizzato sull’accertamento della verità, con la presentazione di prove e testimonianze volte a ricostruire la dinamica dell’evento e a determinare la responsabilità penale di Louis Dassilva. La comunità attende con ansia che la giustizia faccia il suo corso, cercando di lenire il dolore e di comprendere le ragioni di una tragedia che ha scosso profondamente la città di Rimini.