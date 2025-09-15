Rimini, processo shock: violenza in famiglia tra Romania e Russia

A Rimini, il Tribunale si appresta ad affrontare un caso di violenza domestica particolarmente complesso, destinato a sollevare interrogativi profondi sulla dinamica del controllo, della dipendenza e della spirale di abusi.

Il processo, fissato per metà novembre, coinvolge un uomo rumeno di 37 anni, attualmente detenuto in carcere con l’accusa di maltrattamenti reiterati e lesioni nei confronti della moglie, una cittadina russa di 34 anni.

La decisione del Giudice per le Indagini Preliminari, Raffaele Deflorio, di accogliere la richiesta di giudizio immediato, presentata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, sottolinea la gravità delle accuse e l’urgenza di un intervento giudiziario.

Il caso si colloca in un contesto socio-culturale che vede l’incremento di denunce di violenza, spesso intrecciate a problematiche legate all’immigrazione, alla precarietà economica e alla fragilità psicologica degli individui.

La storia della coppia, unita in matrimonio nell’agosto 2023 e con una figlia di un anno, è segnata da una progressiva escalation di violenza, che si manifesta non solo attraverso aggressioni fisiche, ma anche attraverso minacce, insulti e un manipolatorio controllo psicologico.

La pregressa condanna a tre anni per maltrattamenti e lesioni aggravate, con l’aggiunta di un divieto di avvicinamento alla vittima, revocato a febbraio 2024, suggerisce un pattern comportamentale radicato e una difficoltà da parte dell’uomo a gestire le proprie emozioni e impulsi.

Il ritorno alla convivenza, motivato dall’apparente necessità di supporto alla moglie affetta da una malattia degenerativa e alla cura della figlia, si è rivelato illusorio, alimentando, al contrario, una nuova fase di violenza, esacerbata dall’abuso di alcol.

Le azioni violente descritte – minacce di mutilazione, promesse di sottrarre la figlia, insulti verbali, spinte violente, danneggiamento della proprietà, percosse e la drammatica scena del tentativo di fuga della donna e della successiva aggressione – delineano un quadro di profonda disfunzionalità relazionale e di un potere oppressivo esercitato dall’uomo sulla moglie.

L’episodio culminante, con l’arresto del 37enne a seguito dell’intervento dei Carabinieri, evidenzia la necessità di un intervento legale tempestivo e di un percorso di protezione per la vittima e per la bambina, potenzialmente esposta a traumi psicologici duraturi.

Il processo si prefigge di accertare la responsabilità dell’uomo, ma anche di analizzare le cause profonde di tale comportamento e di valutare la necessità di misure di protezione e di sostegno per la vittima e per la comunità.

L’attenzione si concentrerà sulla dinamica relazionale, sui fattori di rischio presenti e sulla possibilità di offrire all’uomo un percorso di riabilitazione volto a interrompere la spirale di violenza e a promuovere un cambiamento radicale nel suo approccio alle relazioni interpersonali.

Il caso, pertanto, non si limita a una vicenda giudiziaria, ma rappresenta un’opportunità per riflettere sulla complessità della violenza domestica e sulla necessità di un intervento sinergico tra istituzioni, servizi sociali e comunità.