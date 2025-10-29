Rino Gaetano a 75 anni: inediti, album e un tesoro nascosto.

Rino Gaetano, un nome che evoca immediate immagini di iconoclastia, di versi taglienti e di una libertà artistica senza compromessi, continua a risuonare nel panorama musicale italiano, attraversando generazioni con la sua irriverenza e la sua profonda umanità.

Nato il 29 ottobre 1950, il cantautore siciliano si configura come un narratore acuto e spietato, capace di sondare le contraddizioni della società con un’ironia corrosiva e un’originale sensibilità poetica.

In occasione del suo 75° anniversario, una nuova luce si proietta sulla sua figura e sul suo vasto repertorio, grazie alla pubblicazione postuma di “Un film a colori (Jet Set)”, un inedito che rivela un’anima meno nota del celebre artista.

Il brano, nato come rivisitazione testuale di “Jet Set”, abbandona temporaneamente la satira pungente a cui eravamo abituati per esplorare un territorio intimo e romantico.

Si tratta di un’immersione in un effimero momento di felicità, un’oasi di serenità che, come un film, si contrappone inesorabilmente alla crudezza del reale.

Questa ricerca di evasione, di bellezza fugace, si riflette in una melodia intensa e malinconica, un contrasto che amplifica il senso di precarietà e la fragilità dell’esistenza.

L’uscita di “Un film a colori (Jet Set)” anticipa una celebrazione più ampia: una riedizione di “E io ci sto”, un album cruciale nella carriera di Gaetano, giunto a distanza di 45 anni dalla sua prima pubblicazione.

Questo cofanetto, curato da Sony Music Italy e in uscita il 21 novembre, non si limita a proporre i brani classici rimasterizzati in alta definizione (192kHz) su CD e vinile.

Al contrario, rappresenta un’occasione unica per accedere a materiale inedito, documenti privati e riflessioni dell’artista, offrendo una prospettiva inedita sulla sua poetica e sul suo mondo interiore.

Per i collezionisti e gli appassionati, il vinile rosso, edizione limitata, si rivela un vero tesoro.

Oltre alla resa sonora impeccabile, l’edizione speciale include un manoscritto prezioso: la descrizione dettagliata di un videoclip mai realizzato, un progetto visionario che ci permette di sbirciare nel labirinto della sua immaginazione, svelando i suoi desideri creativi e le sue fantasie più audaci.

Questo frammento inedito è un piccolo viaggio nel cuore di un artista ribelle, un testimone privilegiato della sua irripetibile genialità.