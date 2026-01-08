Roma, fascicolo su manifestazione: indagini tra accuse Mancino e Scelba.

- Advertisement -

La Procura di Roma ha annunciato l’imminente apertura di un fascicolo giudiziario destinato a esaminare le attività svoltesi il 7 gennaio in via Acca Larentia, un evento che ha visto la convergenza di oltre mille persone affiliate a realtà politiche di matrice neofascista e di estrema destra.

L’indagine si concentrerà sulla presunta violazione di due pilastri legislativi fondamentali per la tutela della memoria e la repressione dei fenomeni neofascisti: le leggi Mancino e Scelba.

La legge Mancino (legge n. 645/1981) rappresenta uno strumento cruciale nel contrasto alla diffusione di ideologie negate o minimizzanti la Shoah e le leggi razziali.

Essa vieta la produzione, la diffusione e la commercializzazione di materiale che inciti alla discriminazione, alla violenza o alla giustificazione del fascismo, del nazismo e di altre ideologie basate sulla superiorità razziale, religiosa, nazionale o etnica.

La sua applicazione, spesso complessa e dibattuta, mira a proteggere la sensibilità pubblica e la dignità delle vittime di tali crimini contro l’umanità.

La legge Scelba (legge n. 407/1956), invece, sancisce la proibizione di ricostituire il partito fascista e di propagandare le dottrine che ne costituirono la base ideologica.

Questa norma, introdotta subito dopo la caduta del regime fascista, ha subito interpretazioni diverse nel corso degli anni, ma il suo obiettivo primario rimane quello di impedire la rinascita di formazioni politiche aventi come scopo la restaurazione del fascismo.

L’evento del 7 gennaio, caratterizzato da una marcata esibizione di simboli e slogan tipici delle ideologie di estrema destra, ha sollevato serie preoccupazioni in relazione alla potenziale violazione di queste due leggi.

La Procura dovrà accertare se, durante la manifestazione, siano stati espressi giudizi negativi o minimizzanti sulla Shoah, se siano state propagandate dottrine fasciste o se siano stati adottati simboli e gesti volti a celebrare il regime e i suoi protagonisti.

L’apertura di questo fascicolo giudiziario sottolinea l’importanza che la magistratura attribuisce alla salvaguardia della memoria storica e alla repressione delle manifestazioni di estremismo che negano o minimizzano le responsabilità del fascismo.

L’indagine si preannuncia complessa e delicata, poiché richiederà un’attenta analisi delle prove raccolte e una rigorosa applicazione dei principi giuridici in materia di libertà di espressione e tutela della memoria storica.

Si tratta di un momento cruciale per ribadire l’incompatibilità dei valori democratici con le ideologie che ne hanno storicamente negato i fondamenti.

La decisione della Procura di Roma, pertanto, rappresenta un segnale forte nei confronti di chi intende recuperare un passato che la Costituzione Repubblicana ha voluto relegare nel dimenticatoio.