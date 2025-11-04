Roma, Righi: Aggressione e Occupazioni Studentesche Scuotono la Scuola

La serata di ieri ha scosso il tessuto scolastico romano con un episodio di violenza inaudita che ha investito il Liceo Righi, fulcro di un’occupazione studentesca iniziata il 22 ottobre.

Un gruppo di individui incappucciati, con richiami inquietanti a un passato revisionato, ha attaccato l’istituto lanciando oggetti, danneggiando veicoli e cassonetti, in un’azione che si configura come un’aggressione squadrista e politicamente motivata.

L’episodio, avvenuto in una zona centrale della città, a breve distanza da luoghi simbolo come Via Veneto e Villa Borghese, ha generato un clima di paura e apprensione, fortunatamente senza feriti.

L’occupazione del Liceo Righi, come altre in altre città, riflette un malcontento profondo che va oltre la semplice protesta.

La cancellazione di un convegno dedicato alla situazione in Medio Oriente, motivata da sensibilità politiche divergenti e da critiche sollevate, ha rappresentato una scintilla che ha contribuito ad alimentare la tensione.

Simili gesti, come l’atto vandalico perpetrato nel liceo genovese Leonardo da Vinci, dove studenti hanno usato spranghe e mazze per esprimere ideologie estreme, testimoniano una deriva preoccupante.

L’episodio del Righi ha immediatamente suscitato reazioni a tutti i livelli istituzionali.

La senatrice del Partito Democratico, Cecilia D’Elia, e il collega Filippo Sensi, hanno presentato un’interrogazione al governo, esortando a un intervento tempestivo e a una presa di posizione netta.

Analogamente, il deputato Andrea Casu ha annunciato un’iniziativa parlamentare, dopo aver condiviso sui social media immagini dell’attacco.

Il fenomeno delle occupazioni scolastiche, in espansione in diverse città italiane, non sembra trovare placida soluzione.

Solo nella mattinata di ieri, si sono aggiunti al novero dei licei occupati il Mamiani e l’Aristofane, entrambi a Roma.

La preside del Mamiani, Tiziana Sallusti, ha sollecitato lo sgombero e ha invitato i genitori a sensibilizzare i propri figli, sottolineando la situazione di pericolo e illegalità in cui si trovano.

La dirigenza scolastica, in un comunicato ufficiale, condanna l’atto come immotivato e violento, ribadendo l’importanza di un ambiente educativo sicuro e sereno.

Dietro le occupazioni si celano rivendicazioni complesse, che vanno oltre la solidarietà alla Palestina.

Gli studenti denunciano inadeguatezze infrastrutturali, chiedendo interventi urgenti per migliorare le condizioni degli edifici scolastici.

Parallelamente, emergono contestazioni nei confronti del modello pedagogico, percepito come obsoleto e distante dalle esigenze formative del nuovo millennio.

La protesta si estende a questioni più ampie, come dimostrato dalla mobilitazione nazionale indetta dall’USB e dai collettivi Osa e Cambiare Rotta, culminata in manifestazioni in trenta piazze italiane e sotto il Ministero dell’Istruzione.

Un corso di formazione per docenti, dal titolo “4 Novembre.

La scuola non si arruola”, inizialmente approvato e poi bloccato dal Ministero, ha rappresentato un ulteriore elemento di frizione nel rapporto tra istituzioni e studenti.

L’episodio riflette una frattura più ampia, che coinvolge il ruolo della scuola e la sua capacità di rispondere alle sfide del presente e del futuro.