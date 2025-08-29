San Carlo: Scontro istituzionale e nomine controverse

La vicenda del nuovo sovrintendente del Teatro San Carlo si configura come un complesso e acceso conflitto istituzionale, che coinvolge il Governo nazionale, la Regione Campania e il Comune di Napoli, minando la stabilità e la continuità gestionale di una delle istituzioni liriche più prestigiose d’Italia.

La disputa, innescata ad agosto e tuttora in corso, si è sviluppata attraverso una serrata escalation di ricorsi giudiziari e aspri scontri politici, esacerbati dalle divergenti interpretazioni delle procedure di nomina e dalle implicazioni che la questione solleva in termini di autonomia regionale e poteri statali.

Al centro della controversia si pone la candidatura e successiva nomina del violinista Fulvio Adamo Macciardi, scelta deliberata dal Consiglio di Indirizzo del Teatro San Carlo il 26 agosto.

La decisione, apparentemente tecnica, si è rivelata un catalizzatore di tensioni preesistenti, poiché è stata presa in una circostanza caratterizzata da evidenti irregolarità procedurali.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e la rappresentante della Città Metropolitana, hanno deliberatamente lasciato la riunione prima del voto, contestando la legittimità della stessa.

La nomina, ratificata dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, recependo l’indicazione del Consiglio, ha provocato la veemente reazione del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che ha denunciato pubblicamente una situazione di “vergogna”, sottolineando le criticità legate alla mancanza di dialogo e di condivisione delle scelte strategiche.

Le contestazioni del sindaco Manfredi non si limitano alla nomina odierna.

Egli ha già impugnato una precedente delibera del Consiglio, risalente al 5 agosto, anch’essa adottata con la stessa formula di votazione e in assenza dei rappresentanti del Comune e della Città Metropolitana.

Tale delibera era stata preceduta da una designazione preliminare che ha ulteriormente alimentato le accuse di irregolarità e mancanza di trasparenza.

Attualmente, la vicenda è oggetto di due distinte azioni legali: un ricorso al Tribunale Civile di Napoli, che si è riservato la decisione, e un ricorso al Tar della Campania, con udienza fissata per il 3 settembre.

Queste azioni giudiziarie sospendono, di fatto, l’efficacia della nomina e sollevano interrogativi cruciali sulla corretta applicazione delle normative in materia di governance delle istituzioni culturali, sulla ripartizione dei poteri tra Stato e Regioni e sull’importanza di garantire una gestione partecipata e condivisa di beni di inestimabile valore artistico e culturale per il Paese.

L’esito di queste battaglie legali avrà un impatto significativo non solo sul futuro del Teatro San Carlo, ma anche sulle dinamiche istituzionali e sulla capacità di operare in autonomia e responsabilità delle Regioni.