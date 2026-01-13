San Godenzo: Omicidio di una turista, due fermi per profitto.

- Advertisement -

La comunità di San Godenzo, nel cuore del territorio fiorentino, è scossa da una vicenda di inaudita gravità, culminata con la tragica scoperta del corpo di Franka Ludwig, una donna tedesca di 52 anni, senza vita lungo un sentiero montano il 2 luglio.

Un’indagine complessa, orchestrata dalla Procura di Firenze e condotta dai carabinieri, ha portato all’emissione di due fermi: quello del compagno della vittima, un uomo di 53 anni, e di un’amica, una donna di 66 anni, entrambi residenti a Firenze.

Le accuse mosse nei loro confronti sono di omicidio volontario premeditato, un crimine efferato motivato da un piano machiavellico volto all’ottenimento di un ingente profitto.

L’ipotesi investigativa, supportata da elementi concreti raccolti durante le indagini, ricostruisce una dinamica inquietante.

I due fermati, agendo in concorso, avrebbero concepito un piano dettagliato per eliminare Franka Ludwig e successivamente incassare una polizza assicurativa di rilevante valore, stimato in circa un milione di euro, intestata alla vittima.

Il piano, secondo le ricostruzioni, prevedeva l’utilizzo di uno psicofarmaco per privare la donna di conoscenza, rendendola vulnerabile.

Successivamente, il corpo sarebbe stato trasportato lungo il sentiero montano, luogo isolato scelto per depistare le indagini e rendere più difficile l’identificazione dei responsabili.

Il decesso sarebbe stato causato da un colpo violentissimo alla testa, inferto con un masso, strumento contundente scelto per la sua potenza distruttiva e la sua reperibilità.

La vicenda solleva interrogativi profondi sulla fragilità dei legami umani, sulla perversione del denaro e sulla capacità di alcune persone di spingersi a gesti estremi per soddisfare interessi economici.

L’indagine, ancora in corso, si concentrerà ora sull’acquisizione di ulteriori prove a carico degli indagati, sull’analisi dei loro moventi e sulla ricostruzione precisa delle loro interazioni con la vittima nei mesi precedenti la tragica scomparsa.

La comunità locale, testimone di una profonda perdita, attende con ansia che la giustizia faccia il suo corso, restituendo un po’ di serenità e chiarezza in un contesto di dolore e incredulità.