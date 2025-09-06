San Pietro, mare di fedeli per Acutis e Frassati: sicurezza al top

Domani, San Pietro si appresta ad accogliere un mare di fedeli, un’onda umana destinata a celebrare un evento di profonda importanza per la Chiesa Cattolica: la canonizzazione simultanea di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati.

Un’occasione che trascende la mera solennità religiosa, configurandosi come un potente messaggio di speranza e ispirazione per le nuove generazioni.

La Questura Romana, consapevole dell’impatto emotivo e logistico di un afflusso di persone così vasto, ha predisposto un piano di sicurezza capillare e tecnologicamente avanzato.

Le misure di sicurezza, già operative dalla notte, mirano a garantire la massima protezione dei partecipanti, bilanciando l’esigenza di ordine pubblico con il desiderio di accoglienza e partecipazione.

L’accesso all’area designata per la celebrazione sarà graduale e controllato.

Il personale di sicurezza, coadiuvato da tecnologie all’avanguardia, compresi metal detector di ultima generazione, effettuerà scrupolosi controlli per prevenire qualsiasi rischio.

L’afflusso dei fedeli, regolamentato e scaglionato, avrà inizio alle ore 6:00, con l’obiettivo di evitare sovraffollamenti e garantire una fruizione serena dell’evento.

Carlo Acutis, giovane beato scomparso prematuramente, è riconosciuto per il suo instancabile impegno sociale e per la sua profonda fede, testimoniata dall’uso creativo della tecnologia a servizio del bene comune.

La sua figura incarna la capacità di coniugare spiritualità e azione concreta, un modello per i giovani che desiderano lasciare un segno positivo nel mondo.

Pier Giorgio Frassati, figura emblematica del volontariato e della carità, ha dedicato la sua breve esistenza al servizio dei più poveri e emarginati, incarnando i valori del Vangelo nella sua quotidianità.

Il suo esempio invita a un impegno personale e coraggioso nella difesa della dignità umana e nella promozione della giustizia sociale.

La canonizzazione simultanea di questi due giovani esemplari rappresenta un atto di riconoscimento da parte della Chiesa, che ne sottolinea la santità e ne incoraggia la testimonianza.

È un momento di grazia per tutti i credenti, un’occasione per riflettere sul significato della fede, della carità e dell’impegno nel mondo.

L’evento non è solo una celebrazione religiosa, ma un potente richiamo alla responsabilità individuale e collettiva, un invito a seguire le orme di questi santi modelli, a testimoniare la fede con gesti concreti e a costruire un futuro più giusto e solidale.