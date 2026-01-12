Scomparsa a Padova: indagini a tutto campo per Annabella Martinelli

- Advertisement -

La scomparsa di Annabella Martinelli, studentessa di Giurisprudenza a Bologna, ha generato un’ondata di apprensione e un’intensa attività investigativa nella provincia di Padova.

La Procura della Repubblica di Padova, con un approccio meticoloso e multidisciplinare, sta analizzando ogni possibile scenario, vagliando ipotesi che spaziano da una fuga volontaria a una sventura accidentale, senza escludere, per il momento, alcuna possibilità.

Le indagini, coordinate con rigore dalla Prefettura di Padova e supportate dalle operazioni di ricerca dei Vigili del Fuoco, si concentrano sulla zona dei Colli Euganei, l’area in cui la giovane è stata vista l’ultima volta, il 6 gennaio scorso.

L’ultima comunicazione tracciata dal cellulare di Annabella, prima di diventare irraggiungibile, si è localizzata nei pressi di Teolo, una località collinare caratterizzata da sentieri, aree boschive e dirupi.

Il ritrovamento della bicicletta della ragazza in quella stessa area, sebbene non fornisca certezze, alimenta un quadro complesso che necessita di un’interpretazione cauta.

La mancanza, allo stato attuale, di elementi concreti che indichino un intervento esterno, ovvero la responsabilità di terzi, non preclude un’indagine approfondita su ogni persona che possa aver avuto contatti con Annabella nei giorni precedenti la scomparsa.

Gli inquirenti stanno ricostruendo il suo percorso, analizzando le relazioni sociali, i suoi impegni accademici e le sue abitudini.

L’attenzione si rivolge anche alla sua situazione personale e alle possibili motivazioni che potrebbero averla spinta ad allontanarsi.

Le ricerche sul campo, estremamente complesse a causa della natura impervia del territorio, coinvolgono unità specializzate, cani da traccia e droni dotati di termocamere.

Si sta procedendo con estrema cautela, scandagliando ogni anfratto e analizzando attentamente ogni reperto.

La Procura, consapevole della delicatezza della situazione e dell’importanza di fornire risposte alle angoscianti domande dei familiari, ha attivato una serie di perizie tecniche per analizzare i dati provenienti dalle celle telefoniche, i filmati di videosorveglianza presenti nella zona e i dati relativi alla bicicletta.

Si sta valutando la possibilità di effettuare nuove ricerche subacquee, data la presenza di corsi d’acqua nella zona.

La scomparsa di Annabella rappresenta un caso particolarmente delicato, che richiede un approccio investigativo basato sulla prudenza, la precisione e l’attenzione ai minimi dettagli.

La speranza è che, attraverso un’indagine scrupolosa e un’azione di ricerca incessante, si possa fare luce sulla sua sorte e ricongiungerla alla sua famiglia.