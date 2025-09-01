Scossa di terremoto ai Campi Flegrei: monitoraggio intensificato.

Alle prime luci dell’alba, un sussulto sismico ha risvegliato la quiescenza del Complesso Vulcanico Flegreo, una delle aree più attive e monitorate d’Italia.

Alle ore 4:55, un evento tellurico di magnitudo 4.0 sulla scala Richter si è manifestato, scuotendo il territorio e destando l’attenzione di scienziati e residenti.

La localizzazione precisa dell’epicentro, situato all’interno della caldera vulcanica, sottolinea la natura intrinsecamente dinamica e complessa del sistema Flegreo, un’area geologicamente attiva da millenni.

Questo tipo di fenomeni non sono inusuali, ma la magnitudo registrata, sebbene non catastrofica, richiede un’analisi approfondita e un monitoraggio costante.

I Campi Flegrei, letteralmente “Campos Flegrios” o “Campi di fuoco” in greco antico, rappresentano una struttura vulcanica unica al mondo.

Si tratta di un’enorme depressione a forma di conca, frutto di ripetute eruzioni vulcaniche e collassi del suolo avvenuti nel corso della storia geologica.

Questa morfologia particolare rende l’area particolarmente sensibile alle variazioni di pressione sotterranee, che possono manifestarsi con fenomeni sismici, bradisismo (sollevamento o abbassamento del terreno) e fumarolismo (emissione di gas).

La scossa, seppur di moderata intensità, è stata percepita in diverse zone della Campania e in alcune aree limitrofe, causando lievi preoccupazioni tra la popolazione.

Non sono state riportate segnalazioni di danni strutturali significativi, ma l’evento ha inevitabilmente riacceso l’attenzione sulla vulnerabilità sismica dell’area e sulla necessità di un’adeguata preparazione.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha immediatamente attivato i protocolli di monitoraggio, intensificando l’analisi dei dati sismici e geodetiche per comprendere meglio le cause e le implicazioni dell’evento.

I dati raccolti vengono incrociati con le informazioni provenienti dai sistemi di monitoraggio del bradisismo, che rilevano le variazioni del livello del suolo, e con le misurazioni dei gas vulcanici, che indicano l’attività profonda del vulcano.

L’episodio rientra nel contesto di un’attività vulcanica complessa, caratterizzata da una fase di sollevamento del suolo iniziata nel 2017, che ha portato a un aumento della temperatura delle acque sotterranee e a una maggiore emissione di gas.

La relazione tra l’attività sismica e il bradisismo è ancora oggetto di studio, ma è probabile che i due fenomeni siano interconnessi, manifestazioni diverse di un sistema vulcanico in equilibrio precario.

La storia dei Campi Flegrei è costellata di eventi catastrofici, come l’eruzione del 4.800 a.

C.

, responsabile di un enorme tsunami che ha interessato il Mediterraneo.

Sebbene l’eruzione attuale non presenti caratteristiche che suggeriscano un evento di quella portata, la consapevolezza dei rischi vulcanici e la capacità di rispondere in modo efficace rimangono priorità assolute per le autorità e la comunità scientifica.

Il monitoraggio costante, la ricerca e la comunicazione trasparente sono strumenti fondamentali per proteggere la popolazione e preservare il patrimonio naturale e culturale di questo straordinario angolo di mondo.