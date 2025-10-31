Scuolabus precipita a Valfurva: sette studenti coinvolti, fortunatamente illesi.

Alle prime luci dell’alba, lungo la tortuosa strada che collega Valfurva a Bormio, un evento drammatico ha scosso la routine di un gruppo di giovani studenti.

Erano le 7:30, l’ora del tragitto quotidiano verso la scuola, quando lo scuolabus, carico di sette alunni delle scuole medie, ha perso l’aderenza, precipitando fuori dalla carreggiata.

L’incidente, un improvviso squarcio nella placida normalità mattutina, ha visto il mezzo pesante oltrepassare il guardrail, per poi percorrere un volo di 7-8 metri in picchiata verso il letto del torrente Frodolfo.

La dinamica precisa resta ancora da chiarire: si ipotizza un mix di fattori, tra cui l’elevata umidità dell’asfalto, la conformazione del percorso stradale, notoriamente impegnativo, e forse, una condizione meteorologica imprevista che ha contribuito a rendere la strada particolarmente insidiosa.

La scena che si è presentata ai primi soccorritori è stata di forte impatto emotivo: lo scuolabus incastrato nel greto del fiume, inclinato su un fianco, un quadro di precarietà sospeso tra il panico e la speranza.

La prontezza e l’efficienza dei soccorsi, coordinati dalle squadre di terra e dall’elisoccorso, hanno permesso di estrarre rapidamente tutti i passeggeri.

Nonostante il violento impatto, la situazione si è risolta con un bilancio fortunatamente limitato.

Quattro studenti hanno riportato lesioni lievi, trasportati in ambulanza all’ospedale Morelli di Sondalo per accertamenti e cure.

Il resto del gruppo, scampato miracolosamente a conseguenze più gravi, è stato affidato alle cure psicologiche del personale specializzato, per elaborare il trauma subito.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nelle zone montane, sollevando interrogativi sulla manutenzione delle infrastrutture, sull’adeguatezza dei mezzi di trasporto utilizzati per il servizio scolastico e sulla necessità di una maggiore attenzione alla guida in condizioni atmosferiche avverse.

Si rende urgente una riflessione più ampia sul ruolo della prevenzione e sulla responsabilità condivisa di tutti gli attori coinvolti, al fine di garantire la salvaguardia della vita dei giovani studenti che quotidianamente percorrono quelle strade.

L’accaduto rappresenta un monito severo e un’occasione preziosa per rafforzare le misure di sicurezza e per promuovere una cultura della prudenza e della responsabilità, elementi imprescindibili per proteggere il futuro delle nuove generazioni.