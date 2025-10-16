Soncin, custodia cautelare confermata: GIP evidenzia premeditazione e stalking.

La decisione del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Milano, Tommaso Perna, sancisce la permanenza in custodia cautelare di Gianluca Soncin, accusato dell’efferato omicidio pluriaggravato di Pamela Genini.

La tragica vicenda, consumatasi due giorni or sono, si è conclusa con 24 ferite da arma da taglio inferte alla vittima, un atto di violenza che ha profondamente scosso la comunità e che ha portato al fermo di Soncin e, successivamente, alla convalida del provvedimento e alla disposizione della custodia cautelare, come richiesto dai pubblici ministeri Alessia Menegazzo e Letizia Mannella, coordinati nelle indagini dalla Polizia.

La decisione del GIP non si limita alla semplice convalida del fermo; essa si fonda su un’analisi approfondita degli elementi raccolti nel corso delle prime indagini, che delineano un quadro inquietante e suggeriscono la presenza di una serie di circostanze aggravanti che rendono l’azione di Soncin particolarmente riprovevole.

Il giudice, infatti, ha confermato la sussistenza di tutte le aggravanti contestate dall’accusa, un dettaglio di cruciale importanza per la comprensione della gravità dei fatti e per la successiva valutazione della pena.

Tra le aggravanti confermate, spicca la premeditazione, elemento che indica una pianificazione dell’azione e un deliberato proposito di commettere il crimine.

Questa circostanza contrasta con l’idea di un gesto impulsivo e suggerisce una riflessione antecedente, un’elaborazione mentale dell’atto violento.

Altrettanto significativa è la conferma dello stalking, una forma di persecuzione psicologica che ha preceduto e contribuito a creare un clima di terrore e oppressione per la vittima.

Lo stalking, spesso sottovalutato, rappresenta un percorso di escalation della violenza che culmina in atti estremi come quello commesso.

L’omicidio commesso per futili motivi amplifica ulteriormente la gravità del gesto, evidenziando la sproporzione tra la presunta ragione scatenante e l’azione violenta perpetrata.

Questo aspetto sottolinea la pericolosità dell’aggressore e la sua tendenza a reagire in modo eccessivo e irrazionale.

La crudeltà nell’esecuzione del crimine, manifestata attraverso il numero elevato di ferite inflitte, denota una particolare disumanità e una volontà di arrecare sofferenza alla vittima.

Questo elemento, unito alla conferma della relazione affettiva preesistente, introduce una dimensione di tradimento e profonda rottura che rende l’evento ancora più drammatico.

La relazione affettiva, infatti, non attenua, bensì complica la dinamica della violenza, suggerendo dinamiche di gelosia, possessività o controllo che hanno contribuito a creare il contesto in cui il tragico evento si è consumato.

La decisione del GIP rappresenta un passo cruciale nel percorso giudiziario.

Ora, l’attenzione si concentra sulla raccolta di ulteriori prove, sull’analisi della difesa e sulla ricostruzione completa della dinamica dei fatti, al fine di accertare la responsabilità di Soncin e di definire la giusta punizione per questo crimine efferato che ha lasciato una profonda ferita nella comunità milanese.

La vicenda solleva, inoltre, importanti riflessioni sulla prevenzione della violenza di genere e sull’importanza di interventi mirati a contrastare lo stalking e a tutelare le vittime di relazioni tossiche.