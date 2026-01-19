Spezia, grido di giustizia: una legge per proteggere gli studenti.

- Advertisement -

La richiesta di giustizia, lacerante e urgente, si eleva dalla Spezia, portando con sé l’eco di un lutto insopportabile e la supplica di un’intera comunità.

Non si tratta di un incidente, non è un evento isolato da relegare alla cronaca nera: è il grido di un padre e di uno zio, di una famiglia devastata, che implorano un intervento legislativo immediato, un baluardo legale che protegga gli studenti all’interno delle strutture scolastiche.

L’omicidio di Abanoud ‘Abu’ Youssef, strappato alla vita con una violenza inaudita, non è un fatto singolo.

È la punta di un iceberg che cela un disagio più profondo, una falla nel sistema di sicurezza che ha permesso a una tragedia di consumarsi in un luogo che dovrebbe essere sinonimo di crescita, di apprendimento e di sicurezza.

La sofferenza dilaniante della madre, sull’orlo del baratro emotivo, amplifica la richiesta di un cambiamento radicale.

La presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, testimonia la gravità della situazione e l’urgenza di una risposta concreta.

Tuttavia, la mera partecipazione non è sufficiente.

È necessaria una legge, non una promessa, non un’indagine a posteriori.

Una legge che definisca con precisione i protocolli di prevenzione e gestione di situazioni di pericolo all’interno delle scuole, che preveda misure di sicurezza adeguate, che formi il personale scolastico a riconoscere e contrastare segnali di disagio e comportamenti a rischio.

Questa legge deve andare oltre la semplice sicurezza fisica.

Deve affrontare le cause profonde della violenza, il bullismo, l’emarginazione, la mancanza di dialogo e di inclusione.

Deve promuovere un clima scolastico basato sul rispetto, sulla collaborazione e sulla responsabilità, dove ogni studente si senta accolto, valorizzato e protetto.

Non si tratta di reprimere o di criminalizzare, ma di educare alla legalità, alla convivenza civile e alla gestione delle emozioni.

Si tratta di investire in risorse umane qualificate, in progetti di prevenzione e di sostegno psicologico, in attività di mediazione e di risoluzione dei conflitti.

Si tratta di creare una rete di protezione che coinvolga la scuola, la famiglia, il territorio e le istituzioni.

La richiesta di una legge immediata non è solo un atto di giustizia per Abanoud e per la sua famiglia, ma è un appello a tutelare il diritto alla sicurezza e alla serenità di ogni studente, un diritto costituzionale che non può essere più violato.

È un monito a non aspettare altre vittime, altre lacrime, altre sofferenze.

È un imperativo morale che impone di agire ora, con determinazione e con lungimiranza, per costruire un futuro più sicuro e più giusto per le nuove generazioni.

La memoria di Abanoud non possa essere vanificata da un’inerzia che la storia non perdoni.