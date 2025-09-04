Studenti stranieri: un aumento quadruplo e nuove sfide per l’integrazione.

Il panorama scolastico italiano del recente anno accademico rivela una trasformazione demografica significativa, con una percentuale di studenti non italiani che ha subito un’espansione notevole.

I dati più recenti, raccolti e analizzati nel rapporto “Chiamami col mio nome” di Save the Children, evidenziano come circa un dodicesimo degli alunni (precisamente il 12,2%) non possieda la cittadinanza italiana, un aumento esponenziale – quasi quadruplo – rispetto al quadro delineato due decenni fa.

Questo aumento della diversità etnica e culturale nelle aule italiane, tuttavia, si accompagna a un dato demografico altrettanto rilevante: la stragrande maggioranza di questi studenti, ben sei su dieci (il 65,4%), è nata e cresciuta in Italia.

Questa circostanza pone interrogativi profondi sull’integrazione, l’appartenenza e il senso di identità di una generazione di giovani che, pur essendo italiani di nascita, si confronta con ostacoli legati alla cittadinanza e alle barriere culturali.

Il rapporto “Chiamami col mio nome” non si limita a presentare statistiche, ma si propone di illuminare le sfide e le opportunità che emergono da questa crescente complessità demografica.

Si pone l’attenzione sulla necessità di politiche scolastiche inclusive, che tengano conto delle specificità di ogni studente, valorizzando il bilinguismo e le competenze interculturali.

L’indagine suggerisce un ripensamento dei modelli di integrazione, abbandonando approcci assimilazionisti per abbracciare una visione più flessibile e partecipativa, che riconosca il contributo positivo delle diverse culture alla società italiana.

L’aumento degli studenti stranieri, se da un lato presenta sfide come la necessità di supporto linguistico e culturale, dall’altro rappresenta un’opportunità straordinaria per arricchire il tessuto sociale e educativo del Paese.

Queste nuove generazioni, cresciute a cavallo di due culture, possono fungere da ponti tra comunità diverse, promuovendo il dialogo e la comprensione reciproca.

La sfida cruciale per il futuro è quella di garantire che ogni studente, indipendentemente dalla sua cittadinanza o origine, possa realizzare appieno il proprio potenziale e sentirsi parte integrante della società italiana, contribuendo attivamente al suo sviluppo e alla sua crescita culturale.

Il rapporto sottolinea l’urgenza di un’azione politica mirata a semplificare i percorsi di acquisizione della cittadinanza e a contrastare ogni forma di discriminazione e pregiudizio nei confronti degli studenti con background migratorio.