Sub sparito ad Arenzano: allarme nella comunità subacquea

La comunità subacquea è in stato di allerta a seguito della scomparsa di un sub durante un’immersione esplorativa sul relitto della motocisterna Haven, affondata nelle acque antistanti Arenzano, in provincia di Genova.

L’evento, che ha immediatamente scatenato un’operazione di ricerca e soccorso complessa e delicata, ha mobilitato un ingente dispositivo di soccorso, testimoniando la pericolosità intrinseca delle immersioni su relitti, ambienti spesso caratterizzati da correnti imprevedibili, scarsa visibilità e strutture metalliche instabili.

L’Haven, un tempo una nave cisterna utilizzata per il trasporto di carburanti, rappresenta un ecosistema artificiale subacqueo, colonizzato da una ricca fauna marina e dalle formazioni coralline che si sono sviluppate nel corso dei decenni.

Tuttavia, la sua struttura, compromessa dall’azione corrosiva del sale e dalle intemperie, presenta rischi significativi per i subacquei, con sezioni coperte da sedimenti e detriti che possono ostacolare la visibilità e intrappolare i sommozzatori.

La Guardia Costiera, con tre motovedette appositamente equipaggiate, sta coordinando le operazioni, supportata dal 5° Nucleo Operatori Subacquei, specialisti nella ricerca e soccorso in mare.

L’intervento aereo, fornito dagli elicotteri della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco, permette una sorveglianza aerea della zona e offre un supporto logistico fondamentale, facilitando le comunicazioni e fornendo una prospettiva aerea per individuare eventuali segnali o anomalie.

La profondità a cui si trova il relitto, variabile a seconda del punto di immersione, e le condizioni meteorologiche attuali, con mare mosso e visibilità ridotta, rendono particolarmente impegnative le operazioni di recupero.

Il 5° Nucleo Operatori Subacquei, con la sua esperienza specifica in interventi in profondità e in condizioni di scarsa visibilità, è cruciale per affrontare le sfide poste dall’ambiente sottomarino.

L’evento solleva interrogativi importanti sulla sicurezza delle immersioni subacquee su relitti, evidenziando la necessità di rigorosi protocolli di sicurezza, una pianificazione meticolosa delle immersioni e una formazione specifica per i subacquei, che devono essere consapevoli dei rischi e preparati ad affrontarli.

Si auspica che l’esito delle operazioni di ricerca possa portare a una maggiore attenzione alla prevenzione e alla gestione dei rischi in questo tipo di attività, al fine di tutelare la vita dei subacquei e preservare la bellezza e la fragilità di questi siti sommersi, testimonianze silenziose di un passato marittimo.