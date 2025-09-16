Sulmona, perizia sul cellulare: il minorenne nega le accuse

La vicenda che coinvolge due giovani, un minorenne di 14 anni e un maggiorenne di 18, a Sulmona, continua a generare profonda inquietudine e a sollevare complesse questioni legali e sociali.

L’attenzione è ora concentrata sulla verifica tecnica del dispositivo telefonico in possesso del minorenne, un’ispezione peritale prevista per la mattinata di venerdì.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Alessandro Margiotta, ribadisce l’incongruenza tra le accuse e le dichiarazioni del suo assistito.

Il ragazzo nega categoricamente di aver avuto contatti sessuali con la vittima, una ragazza di 12 anni, e, di conseguenza, nega l’esistenza dei filmati che, secondo l’accusa, sarebbero stati ripresi e diffusi su piattaforme di messaggistica come WhatsApp.

Questa negazione è cruciale, in quanto mina direttamente il nucleo dell’accusa, che si basa sulla presunta produzione e condivisione di materiale pedopornografico.

L’incarico peritale, quindi, assume un’importanza capitale.

I tecnici nominati dal giudice avranno il compito di analizzare a fondo il telefono del minorenne, alla ricerca di tracce digitali, file, immagini o video che possano confermare o smentire le affermazioni della difesa.

L’analisi sarà rigorosa e metodica, seguendo protocolli specifici per la preservazione dell’integrità dei dati e per garantire l’affidabilità delle conclusioni.

La vicenda, però, trascende la mera dimensione legale.

Essa apre un dibattito urgente sulla protezione dei minori, sulla diffusione di immagini online, sulla responsabilità genitoriale e sulla necessità di educare i giovani all’uso consapevole e sicuro delle tecnologie digitali.

La facilità con cui contenuti sensibili possono essere creati, condivisi e archiviati online rappresenta una sfida enorme per la società, che deve trovare soluzioni efficaci per prevenire abusi e proteggere le vittime.

Inoltre, l’episodio solleva interrogativi sul ruolo della giustizia minorile e sulla necessità di bilanciare la tutela dei diritti delle vittime con la garanzia di un giusto processo per gli accusati.

La complessità della situazione richiede un approccio multidisciplinare, che coinvolga avvocati, psicologi, educatori e assistenti sociali, per offrire un supporto adeguato a tutti i soggetti coinvolti.

La negazione del minorenne, unitamente all’indagine tecnica in corso, suggerisce la necessità di un’analisi più approfondita delle dinamiche interpersonali e delle responsabilità di tutti gli attori coinvolti.

La verità, in questo caso, non può essere affrettata e richiede un’indagine scrupolosa e imparziale, nel rispetto dei diritti fondamentali di ciascuno.

La vicenda di Sulmona, pertanto, si configura come un campanello d’allarme per l’intera comunità, invitandola a riflettere sulle sfide poste dall’era digitale e a rafforzare gli strumenti di prevenzione e di tutela dei minori.