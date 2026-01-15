cityfood
cityeventi
giovedì 15 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
Cronaca

Termini: Scoperta Rete Commerciale Illegale, Sequestrati Milioni di Articoli

Redazione Aosta
Redazione Aosta
- Advertisement -

Nel cuore pulsante di Roma, all’ombra della stazione Termini, si è conclusa un’operazione ad ampio raggio, condotta dalla Guardia di Finanza, che ha messo a nudo un’infrastruttura commerciale illegale e capillare.

Lungi dall’essere un semplice sequestro di merce contraffatta, l’intervento rappresenta una fotografia impietosa di un fenomeno economico complesso, intrecciato a dinamiche sociali ed evasive che affliggono il tessuto urbano.
L’operazione, articolata in tre distinti interventi, ha portato al sequestro di un volume impressionante di prodotti: sei milioni di articoli tra bigiotteria e abbigliamento, un dato che evoca non solo la portata del traffico illecito, ma anche la sua organizzazione e la sua capacità di generare profitto.
Questi articoli, abilmente esibiti per ingannare l’utenze.
Non si è verificato nessun’

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap