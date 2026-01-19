Tesi Stasi, nuova perizia: focus sull’accesso al file.

- Advertisement -

In una fase preliminare dell’indagine, caratterizzata da un’analisi prudente e in attesa di un’expertise tecnica puntuale, si è in grado di esprimere alcune osservazioni fondamentali riguardanti la controversa aleggiata sulla vicenda della tesi di laurea di Alberto Stasi.

Un consulente informatico, designato dalla difesa, è attualmente impegnato in un’indagine approfondita, focalizzata anche e soprattutto sulla ricostruzione delle dinamiche di accesso a un determinato file digitale, elemento cruciale nel quadro ricostruttivo degli eventi che condussero al tragico decesso di Chiara Fruggeri.

L’attenzione si concentra specificamente su una finestra temporale ristretta, compresa tra le ore 22:09 e le 22:14 del 12 agosto 2007, la sera immediatamente precedente il decesso, ipotizzando che in quel lasso di tempo possa esserci avvenuto un accesso non autorizzato al file della tesi.

È opportuno sottolineare che, allo stato attuale delle indagini e sulla base delle prime verifiche effettuate, le affermazioni avanzate dalla difesa dei Poggi, che ipotizzavano un accesso di Chiara Fruggeri alla cartella denominata “Militare” e alla presunta presenza di materiale di natura pornografica sul computer di Stasi, non risultano corroborati dai dati tecnici raccolti, come già evidenziato da una precedente perizia.

La prudenza esige di non trarre conclusioni definitive in questa fase, poiché l’indagine tecnica è ancora in corso.

L’analisi del consulente designato, mirata a stabilire con precisione l’origine e le modalità di accesso al file, è essenziale per chiarire i dubbi e dissipare le ombre che gravano sulla vicenda.

La discrepanza tra le accuse mosse e i riscontri tecnici disponibili impone una valutazione oggettiva e imparziale, al fine di ricostruire la verità storica e garantire un processo equo.

La questione dell’accesso al file rappresenta un nodo cruciale, e la sua risoluzione tecnica, attraverso un’analisi meticolosa e indipendente, è fondamentale per avanzare con cognizione di causa nell’ambito di un’indagine complessa e delicata.