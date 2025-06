Tolentino, femminicidio: un video scioccante e un grido di dolore.

Le immagini, disturbanti e crudeli, che emergono dalle riprese amatoriali riprese immediatamente dopo l’efferato omicidio di Gentiana Hudhra, risuonano come un grido di dolore collettivo. Il femminicidio, consumatosi a Tolentino, in provincia di Macerata, non è una tragedia isolata ma un tragico riflesso di una realtà sociale profonda e persistente. Il video, diffuso online e oggetto di un’attenzione morbosa, mostra un’immagine indelebile: il corpo esanime di Gentiana, una donna di 45 anni, prostrato a terra, imbevuto di sangue, a testimonianza di una violenza inaudita.Accanto, immobile e apparentemente distaccato, l’uomo, il suo ex marito, un 55enne di origine albanese, assume una posa che contrasta in modo aberrante con la drammaticità della scena. La sua immobilità, lo sguardo rivolto al luogo dell’aggressione, solleva interrogativi inquietanti: è distacco, rassegnazione, o una forma di consapevolezza macabra?Questo orrore non può essere ridotto a una cronaca di cronaca, a un semplice “fatto di cronaca”. È imperativo analizzare le dinamiche che hanno portato a questa violenza, scardinando le narrazioni che tentano di giustificare o minimizzare la brutalità del gesto. Dietro questo femminicidio si celano probabilmente anni di abusi, di violenza psicologica ed economica, di un controllo oppressivo che ha soffocato Gentiana, privandola della sua libertà e della sua dignità.Le immagini, pur nella loro crudezza, ci impongono una riflessione urgente: la violenza contro le donne non è un’emergenza, ma una malattia sociale che richiede un intervento radicale. È necessario un cambiamento culturale profondo, che inizi dall’educazione alla parità di genere, dal rispetto delle differenze, dalla decostruzione degli stereotipi di genere che alimentano la cultura della violenza.Il video, seppur doloroso da vedere, può fungere da catalizzatore per un dibattito pubblico più ampio e costruttivo, per una presa di coscienza collettiva. È fondamentale sostenere le donne vittime di violenza, garantire loro protezione e accesso a servizi di supporto psicologico e legale. Bisogna rafforzare le leggi a tutela delle donne, applicandole con rigore e certezza.La memoria di Gentiana Hudhra non può svanire. Deve rimanere un monito, un invito all’azione, una promessa di non dimenticare, di combattere ogni forma di violenza contro le donne, per costruire una società più giusta, equa e sicura per tutte. Il silenzio, in questo caso, sarebbe una complice.