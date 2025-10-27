Torino, tensione al liceo Einstein: manifestazione contro la cultura maranza

La mattinata torinese si è aperta con un’esacerbazione del clima sociale, testimoniata da un episodio di forte disagio verificatosi nei pressi del liceo Einstein. Un gruppo di attivisti di Gioventù Nazionale Gabriele D’Annunzio ha manifestato la propria presenza, distribuendo materiale propagandistico con l’obiettivo dichiarato di contrastare una presunta “cultura maranza”.

L’espressione, intrinsecamente stigmatizzante e discriminatoria, si riferisce in modo generalizzato a giovani di origine immigrata, alcuni dei quali, in occasione di una manifestazione a sostegno della Palestina il 3 ottobre, sono stati coinvolti in episodi di conflitto e disordini a margine della quale si sono verificati scontri con le forze dell’ordine davanti alla Prefettura.

L’azione, purtroppo, non costituisce un evento isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di crescente polarizzazione sociale e di strumentalizzazione delle tensioni identitarie.

La scelta del liceo Einstein, istituzione simbolo dell’istruzione e dell’inclusione, sottolinea l’intento di proiettare il messaggio su un pubblico giovane e vulnerabile, alimentando divisioni e pregiudizi.

L’espressione “cultura maranza”, usata come pretesto per la manifestazione, rivela una profonda incomprensione e una pericolosa semplificazione della complessità culturale che caratterizza la società contemporanea.

Ridurre l’identità di individui e gruppi a un’etichetta denigratoria non solo è offensivo, ma nega la ricchezza e la diversità che derivano dall’incontro di culture diverse.

Gli scontri del 3 ottobre, per quanto deplorevoli, vanno analizzati nel loro contesto storico e sociale, senza cadere in generalizzazioni e semplificazioni che rischiano di alimentare l’odio e la discriminazione.

È fondamentale riconoscere le cause profonde che possono portare a manifestazioni di rabbia e frustrazione, che spesso sono espressione di marginalizzazione, disuguaglianze e mancanza di opportunità.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sul ruolo delle istituzioni educative, dei media e della società civile nel promuovere il dialogo interculturale, l’inclusione sociale e il rispetto reciproco.

È imperativo contrastare ogni forma di discriminazione e intolleranza, educando le nuove generazioni ai valori della cittadinanza attiva e della responsabilità sociale.

La risposta a tali provocazioni deve essere costituita dalla consapevolezza critica, dalla promozione dell’educazione alla diversità e dalla difesa dei diritti fondamentali di ogni individuo, indipendentemente dalla sua origine o cultura.

La tolleranza, il rispetto e l’apertura al dialogo sono i pilastri di una convivenza civile pacifica e costruttiva.