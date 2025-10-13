Tragedia a Borso del Grappa: neonata muore poche ore dopo il parto a domicilio

La comunità di Borso del Grappa è scossa da un evento tragico: la perdita di una neonata, avvenuta poche ore dopo un parto avvenuto a domicilio.

La piccola, nata intorno alle prime luci dell’alba, ha perso la vita presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove era stata trasportata in condizioni critiche.

L’evento solleva interrogativi complessi relativi alle scelte di nascita e alle responsabilità mediche.

I genitori, che hanno optato per un parto domiciliare, hanno già avuto altri figli nati in circostanze simili, una scelta che esclude l’assistenza ospedaliera e implica una gestione del processo di nascita in un contesto non convenzionale.

La situazione si è rapidamente aggravata intorno alle 9:00, quando la neonata ha manifestato segni di asfissia e altre complicazioni respiratorie.

L’intervento tempestivo del personale del 118 è stato cruciale, ma la gravità delle condizioni ha reso necessario un trasferimento d’urgenza tramite elicottero verso l’ospedale di Treviso.

Secondo le prime ricostruzioni, l’assistenza al parto non sarebbe stata fornita da professionisti direttamente collegati all’Ulss 2 Marca Trevigiana, l’ente sanitario territorialmente competente.

Questo aspetto merita un’analisi approfondita per chiarire il ruolo e le competenze dei soggetti coinvolti nell’assistenza e per valutare se le procedure standard siano state seguite o meno.

La prematura scomparsa della neonata rappresenta una profonda perdita per la famiglia e per l’intera comunità.

L’episodio riapre un dibattito delicato sulla sicurezza dei parti domiciliari, sulla libertà di scelta dei genitori e sulla necessità di garantire un’assistenza medica adeguata in ogni fase della gravidanza e del parto.

Le autorità sanitarie e le forze dell’ordine sono ora impegnate in indagini per accertare la dinamica degli eventi e stabilire eventuali responsabilità.

La vicenda pone l’urgenza di una riflessione a livello nazionale sulle alternative alla nascita ospedaliera e sulla garanzia di standard di sicurezza minimi per tutelare la salute delle madri e dei neonati.

La tragedia sottolinea, inoltre, la necessità di un dialogo aperto tra operatori sanitari, genitori e istituzioni per promuovere scelte informate e responsabili, nel rispetto della vita e della dignità umana.