Tragedia a Campli: Donna Muore in Incidente, Conducente Fuga

La comunità di Campli è stata scossa da un tragico evento: Rosanna Pigliacampo, una figura radicata nel tessuto sociale locale, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla statale 80, nel tratto che collega Teramo a Giulianova, precisamente in prossimità di Bellante Stazione.

La notizia, rapida e sconvolgente, ha generato un’ondata di dolore e sgomento tra i cittadini, che conosceva la donna per la sua dedizione e il suo impegno nella vita comunitaria.

L’accaduto, avvenuto attorno alle sei del mattino, ha visto la signora Pigliacampo, di 58 anni, coinvolta in un impatto con un veicolo il cui conducente, in un atto di irresponsabile codardia, si è dato alla fuga senza prestare soccorso alla vittima.

Le dinamiche precise dell’attraversamento della statale sono al momento oggetto di un’accurata indagine condotta dai Carabinieri del nucleo radiomobile, che stanno lavorando a ritroso per ricostruire la sequenza degli eventi e identificare il responsabile.

L’intervento tempestivo del personale sanitario del 118 proveniente dal presidio di Teramo si è rivelato inutile: il trauma subito dalla signora Pigliacampo era incompatibile con la vita.

La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra i suoi cari e gli amici, ma anche un profondo senso di rabbia e indignazione nella cittadinanza.

Questo tragico episodio solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza stradale, sull’importanza del rispetto del codice della strada e, soprattutto, sulla questione della responsabilità e della civiltà umana.

L’atto di omissione di soccorso, gravissimo dal punto di vista morale e punibile per legge, testimonia una profonda disumanizzazione e una carenza di empatia che meritano un’attenta riflessione collettiva.

La comunità locale, sotto shock, chiede giustizia e sollecita le autorità a fare piena luce sull’accaduto, assicurando il responsabile alla giustizia.

L’incidente non è solo una perdita individuale, ma un campanello d’allarme per l’intera comunità, che si interroga sulla necessità di promuovere una cultura della prudenza, della solidarietà e del rispetto per la vita.

L’eredità di Rosanna Pigliacampo, la sua memoria, dovranno ispirare azioni concrete per prevenire simili tragedie e rendere le strade più sicure per tutti.

L’indagine è in corso e si attendono sviluppi significativi per dare un senso a questa perdita irreparabile.