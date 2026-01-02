Tragedia a Cassola: Donna investita e uccisa dai fuochi d’artificio

- Advertisement -

La comunità di Cassola, nel cuore della provincia vicentina, è stata scossa da un tragico evento che ha spezzato una vita nella notte.

Una donna di 73 anni, figura radicata nel tessuto sociale locale, ha perso la vita in circostanze drammatiche, pochi istanti dopo il suono dei primi fuochi d’artificio che illuminavano il cielo.

La ricostruzione degli eventi, ancora in fase di approfondimento da parte delle autorità competenti, suggerisce un gesto spontaneo, un desiderio di condividere la magia dei giochi pirotecnici.

La signora, forse attratta dalla vivacità dei colori e dal fruscio delle esplosioni, si sarebbe allontanata dall’abitazione per ammirare lo spettacolo.

Purtroppo, in un istante fatale, una vettura in transito, per cause al momento non chiarite, l’ha investita.

L’impatto, con una violenza inaspettata, ha proiettato il corpo della donna per una distanza considerevole, circa quindici metri, facendola scontrare contro una struttura muraria.

La scena, descritta da testimoni con profonda commozione, ha lasciato un segno indelebile nella tranquillità del quartiere.

L’emergenza sanitaria è stata prontamente attivata, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

Il medico del 118 ha dovuto dichiarare il decesso.

L’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza, in particolare durante eventi che attirano un gran numero di persone, spesso in condizioni di scarsa illuminazione e con la potenziale distrazione causata dai fuochi d’artificio.

La dinamica precisa dell’incidente, che include la velocità del veicolo e le condizioni di visibilità, sarà oggetto di un’indagine accurata.

L’evento ha riacceso il dibattito sull’importanza di regolamentare lo spazio per le celebrazioni pubbliche, migliorando l’illuminazione e definendo percorsi sicuri per i pedoni.

Al di là delle responsabilità individuali che potranno emergere dall’inchiesta, la tragedia si configura come un monito sulla fragilità della vita e sulla necessità di maggiore cautela, soprattutto in contesti festosi.

La scomparsa della donna lascia un vuoto profondo nella famiglia e tra gli amici, che la ricordano per la sua gentilezza e il suo amore per la comunità.

Il Comune di Cassola ha espresso il suo cordoglio e si è offerto di fornire supporto alla famiglia nel momento del dolore.

La vicenda rappresenta un triste episodio che lascia un’ombra sulla gioia dei festeggiamenti e invita a riflettere sulla prevenzione di simili tragedie.