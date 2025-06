Tragedia a Chieti: Incidente stradale, 4 vittime

Un lutto profondo si è abbattuto su Chieti a seguito di un terribile incidente stradale che ha sconvolto la comunità locale. La tragedia, avvenuta nel tardo pomeriggio sulla SS 656, in prossimità dello stadio “Angelini”, ha portato ad un bilancio complessivo di quattro vittime, un numero che amplifica il dolore e la commozione.L’evento, le cui dinamiche precise sono ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti, ha visto coinvolti veicoli i cui impatti hanno generato conseguenze drammatiche. Uno dei conducenti, un giovane di 27 anni, è stato estratto dalle lamiere e immediatamente trasportato presso l’ospedale di Pescara. Nonostante gli intensi e prolungati sforzi del personale medico, durati quasi un’ora, le lesioni riportate si sono rivelate incompatibili con la vita, sancendo il decesso.Le altre tre vittime, purtroppo, non hanno potuto essere salvate e hanno perso la vita sul luogo dell’incidente. La loro scomparsa improvvisa lascia un vuoto incolmabile nelle loro famiglie e in tutta la cittadinanza.La SS 656 è stata temporaneamente interrotta per consentire i soccorsi, le operazioni di recupero dei corpi e i rilievi necessari per accertare le responsabilità. La polizia stradale sta lavorando per chiarire l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato allo scontro, analizzando testimonianze, tracce sull’asfalto e dati provenienti da eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.Oltre alla perdita di vite umane, l’incidente solleva interrogativi urgenti sulle condizioni di sicurezza di quella porzione di strada, spesso teatro di incidenti, e sulla necessità di interventi mirati a migliorare la viabilità e ridurre il rischio di future tragedie. La comunità chiede ora giustizia e un impegno concreto da parte delle istituzioni per garantire che simili eventi non si ripetano, onorando la memoria delle vittime con azioni concrete e preventive. La vicenda si aggiunge a un triste bilancio di incidenti sulla rete stradale regionale, che sottolinea l’importanza cruciale di una cultura della guida responsabile e di un’attenzione costante alla sicurezza stradale.