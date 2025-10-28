Tragedia a Fenegrò: anziano muore in incidente con auto

La comunità di Fenegrò, nel cuore della provincia di Como, è stata scossa da un tragico evento avvenuto questa mattina.

Un uomo di 81 anni, in viaggio sulla provinciale 32 a bordo della sua carrozzina elettrica, ha perso la vita in seguito a un impatto con un’autovettura.

L’incidente, verificatosi intorno alle ore 9:30, ha immediatamente mobilitato i soccorsi, che si sono precipitati sul luogo segnalato.

L’arrivo dell’ambulanza e dell’elisoccorso, unita alla presenza di una pattuglia dei Carabinieri, ha sottolineato l’urgenza e la gravità della situazione.

Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori, i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani.

L’anziano è stato dichiarato deceduto sul posto.

Al di là della cronaca immediata, l’accaduto solleva questioni complesse relative alla sicurezza stradale e alla vulnerabilità degli utenti deboli della strada.

La presenza di una carrozzina elettrica, strumento di mobilità assistita spesso utilizzato da persone anziane o con disabilità, pone l’attenzione sulla necessità di infrastrutture adeguate, come piste ciclabili e percorsi protetti, che favoriscano la coesistenza sicura tra pedoni, ciclisti e automobilisti.

L’età avanzata della vittima rafforza la riflessione sulla fragilità degli anziani, particolarmente esposti a rischi in un contesto stradale spesso dominato dalla velocità e dalla distrazione.

La provinciale 32, come molte altre strade provinciali, presenta caratteristiche che possono rendere difficile la visibilità dei pedoni, soprattutto in condizioni di luce sfavorevoli o in presenza di traffico intenso.

Le indagini dei Carabinieri sono ora focalizzate sull’accertamento delle dinamiche che hanno portato allo scontro.

Si valuteranno attentamente le condizioni del manto stradale, la visibilità, il rispetto dei limiti di velocità e l’eventuale presenza di fattori che possano aver contribuito all’incidente.

Sarà fondamentale ricostruire la sequenza degli eventi per determinare le responsabilità e prevenire il ripetersi di simili tragedie.

Questo episodio, purtroppo, è un monito a una maggiore consapevolezza da parte di tutti gli utenti della strada, a una più rigorosa osservanza del codice e a un impegno costante per rendere i nostri territori più sicuri, soprattutto per chi, come l’uomo di 81 anni, necessita di un supporto per la mobilità e merita di poter vivere la quotidianità senza timori.

La comunità di Fenegrò piange una vittima innocente e guarda avanti, sperando che questa tragedia possa portare a cambiamenti concreti per la sicurezza stradale.