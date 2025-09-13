Tragedia a Milano: Morta giovane pedonale, Jeep fuori controllo.

Una tragica fatalità ha spezzato la giovane età di Marta Giannelli, venticinquenne residente in provincia di Milano, in un impatto brutale avvenuto nella tarda serata di ieri in via Fabio Severo.

L’incidente, dalle prime ricostruzioni, ha avuto luogo in un tratto di strada caratterizzato da una lieve pendenza, all’altezza di Vicolo del Castagneto, e ha concluso la vita della giovane all’istante.

Un veicolo Jeep, di colore scuro, ha investito la pedonale mentre quest’ultima stava attraversando la carreggiata.

La velocità, presumibilmente elevata, e l’assenza di frenata da parte del conducente hanno trasformato un semplice attraversamento in una scena di orrore.

L’impatto ha proiettato il corpo della giovane per una distanza significativa, stimata in oltre dieci metri, prima che il fuoristrada, fuori controllo, invadesse l’isola salvagente centrale, abbattendo le barriere di protezione che separano le due carreggiate.

La dinamica precisa dell’incidente è attualmente al vaglio della Polizia Locale, che sta conducendo indagini approfondite per accertare le responsabilità e ricostruire la sequenza degli eventi.

Nonostante l’illuminazione adeguata della zona, la velocità presumibilmente sostenuta del veicolo e altri fattori ambientali potrebbero aver contribuito alla tragedia.

Il conducente della Jeep, identificato come residente a Trieste, è stato immediatamente sottoposto a una serie di esami alcolmetrici e tossicologici, come prassi in questi casi, per verificare eventuali condizioni che abbiano potuto compromettere la sua capacità di guidare.

L’esito di questi esami sarà cruciale per definire il quadro completo della responsabilità.

La notizia ha sconvolto la comunità locale, lasciando spazio a domande e interrogativi sulla sicurezza stradale e sulla necessità di una maggiore vigilanza, soprattutto in aree frequentate da pedoni.

La perdita di una giovane vita rappresenta una ferita profonda, che richiama l’attenzione sulla fragilità umana e sull’importanza di un comportamento responsabile alla guida, capace di proteggere la vita propria e quella degli altri.

L’indagine mira ora a fare luce su ogni dettaglio, per comprendere appieno le cause di questa imprevista e dolorosa perdita.