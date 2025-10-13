Tragedia a Monte Berico: Auto invade area pedonale, due donne ferite

La quiete domenicale, interrotta bruscamente.

L’uscita solenne dalla celebrazione religiosa presso il Santuario di Monte Berico, a Vicenza, si trasforma in un attimo di drammatico caos.

Un’auto, sbandando in maniera inspiegabile, ha invaso lo spazio pedonale del piazzale della Vittoria, a breve distanza dalla Basilica mariana, colpendo due donne.

L’incidente, avvenuto nelle ore del mattino, ha lasciato i presenti in stato di shock, testimoniando una scena di inattesa violenza che ha spezzato la serenità del luogo.

Il bilancio si fa subito pesante: due donne sono state ferite, una delle quali versa in condizioni critiche, richiamando la necessità di un intervento medico urgente e prolungato.

L’episodio solleva interrogativi profondi non solo sulla dinamica dell’accaduto, che ora è al vaglio delle autorità competenti – indagini in corso per accertare le cause e stabilire le responsabilità – ma anche sulle condizioni di sicurezza di un’area così frequentata, punto di riferimento spirituale e luogo di aggregazione per la comunità vicentina e per i numerosi pellegrini che ogni anno affollano il Santuario.

La scelta del luogo, proprio di fronte alla Basilica dedicata alla Madonna, amplifica il senso di precarietà e vulnerabilità che l’evento ha generato.

Il Santuario di Monte Berico, meta di devozione e rifugio di pace, si ritrova involontariamente teatro di una tragedia che ne contrasta la sacralità.

Al di là delle indagini e delle ricostruzioni, l’incidente rappresenta una ferita alla coscienza collettiva, un monito sulla necessità di una maggiore attenzione e di un costante impegno per la sicurezza stradale, soprattutto in contesti caratterizzati da una forte presenza pedonale e da un significativo flusso di persone.

Si apre ora una fase di riflessione sulla prevenzione di simili episodi, con l’obiettivo di garantire che il Santuario di Monte Berico possa tornare ad essere, per tutti, un luogo di pace e di raccoglimento.

Il pensiero è rivolto alle donne coinvolte, alle loro famiglie e all’intera comunità vicentina, profondamente scossa da questo inatteso e doloroso evento.