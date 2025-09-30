Tragedia a Montenero: giovane incinta muore in un incidente

La comunità di Montenero di Bisaccia è avvolta da un lutto profondo, lacerata da un evento tragico che ha spezzato una giovane vita.

Ilaria Forgione, venticinquenne, è scomparsa prematuramente in un incidente stradale, ironicamente nel giorno in cui avrebbe festeggiato il suo compleanno.

La sua perdita è amplificata dalla gravidanza avanzata, all’ottavo mese, e dalla promessa di una nuova vita, una bambina che non avrà mai conosciuto.

L’incidente, avvenuto sulla strada provinciale 55 in località San Biase, ha visto l’auto in cui viaggiava Ilaria impattare violentemente contro un muretto di cemento, ribaltandosi e intrappolandola tra le lamiere deformate.

La dinamica precisa resta al vaglio delle autorità, ma l’impatto si è rivelato fatale.

Oltre alla giovane donna, a bordo del veicolo vi erano il suo compagno, trentenne originario di Campobasso e attivo nel settore edile a Montenero, e un ragazzo sedicenne.

Il compagno, soccorso e trasportato in diverse strutture ospedaliere, ha subito ferite che ne hanno richiesto il ricovero, mentre il minore è stato dimesso dopo le cure del pronto soccorso.

Il dolore collettivo è palpabile.

L’amministrazione comunale, presieduta da Simona Contucci, ha proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia Forgione.

“Un giorno che doveva essere gioia si è trasformato in una ferita indelebile per tutta la comunità,” ha dichiarato il sindaco, esprimendo la vicinanza e l’affetto della cittadinanza.

Sui social media, un fiume di messaggi di cordoglio e commozione testimonia la popolarità e la stima che Ilaria godeva.

Ricordi, aneddoti, immagini e parole di affetto si intrecciano, dipingendo il ritratto di una giovane donna piena di vitalità e progetti per il futuro.

“Lasci un vuoto immenso, Ilaria,” scrive un’amica, “una luce spenta troppo presto.

” Altri esprimono sgomento e incredulità, invocando una giustizia che possa lenire, seppur minimamente, la sofferenza.

“La tua piccola stellina ti seguirà, sempre,” recita un post, simbolo della speranza infranta e del sogno spezzato.

Nel frattempo, i carabinieri hanno avviato un’indagine approfondita per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato alla tragedia.

Il veicolo è stato sequestrato e sarà sottoposto a perizie tecniche per accertarne le condizioni e valutare eventuali malfunzionamenti.

Saranno inoltre verificati lo stato della strada e le condizioni di sicurezza del tratto interessato dall’incidente.

L’autorità giudiziaria, in considerazione della gravità del decesso, potrebbe disporre l’esecuzione di un’autopsia per chiarire le cause del sinistro e fornire elementi utili alle indagini.

La comunità attende con ansia risposte che possano fare luce su questa inattesa e dolorosa perdita.