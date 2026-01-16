Tragedia a San Sebastiano Po: Studente Investito, Condizioni Gravi

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La comunità di San Sebastiano da Po, nel Torinese, è scossa da un tragico evento accaduto questa mattina presto.

Un giovane studente, quattordicenne, si è trovato coinvolto in un incidente stradale sulla provinciale 590, in un punto cruciale per i collegamenti viari del paese.

L’episodio, verificatosi attorno alle 7:30, solleva interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture e sulla vulnerabilità dei giovani utenti della strada.

Secondo le prime indagini, il ragazzo, abitante nelle vicinanze del luogo dell’impatto, si trovava a percorrere a piedi il tratto di strada per raggiungere la fermata dell’autobus, un percorso quotidiano per molti studenti della zona.

Una Mercedes Classe E, per cause ancora in corso di accertamento, lo ha investito, provocando lesioni gravissime.

Il conducente del veicolo, immediatamente dopo l’impatto, ha dimostrato responsabilità civile, immediatamente interrompendo la marcia e attivando il servizio di emergenza sanitaria.

L’intervento tempestivo dei soccorritori dell’Azienda Zero, con intubazione sul posto, si è rivelato cruciale per stabilizzare le condizioni del giovane.

La gravità delle lesioni ha reso necessario il trasferimento d’urgenza all’ospedale Giovanni Bosco di Torino, dove è stato ricoverato in condizioni critiche.

L’evento pone l’attenzione su una serie di problematiche complesse, che vanno oltre la mera ricostruzione della dinamica dell’incidente.

La sicurezza stradale nelle aree rurali, la velocità dei veicoli sulle strade provinciali, l’adeguatezza della segnaletica, la presenza di passaggi pedonali sicuri e la necessità di sensibilizzare gli automobilisti alla guida responsabile, soprattutto in prossimità di fermate dei mezzi pubblici e percorsi frequentati da minori, sono tutte questioni che ora emergono con urgenza.

I carabinieri della compagnia di Chivasso hanno avviato un’indagine approfondita per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Oltre alla ricostruzione dei fatti, si stanno verificando le condizioni del veicolo, l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue del conducente e valutando la velocità alla quale procedeva.

L’inchiesta mira a fare luce su ogni aspetto dell’accaduto, al fine di accertare eventuali responsabilità e prevenire il verificarsi di simili tragedie in futuro.

La comunità attende con ansia aggiornamenti sulle condizioni del giovane e spera in una rapida e completa chiarificazione degli eventi.