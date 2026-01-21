Tragedia a Tuturano: Incendio e crollo, un anziano perde la vita.

- Advertisement -

Un tragico epilogo ha segnato la giornata a Tuturano, frazione del territorio brindisino, dove un incendio di sospetta natura accidentale ha innescato un collasso strutturale parziale di un’abitazione.

Le fiamme, divampate intorno alle ore 13:00, hanno rapidamente compromesso l’integrità dell’edificio, causando il crollo di una porzione del solaio e intrappolando all’interno l’ottantottenne proprietario.

L’intervento dei Vigili del Fuoco, immediatamente allertati, si è rivelato immediatamente complesso.

La pericolosità delle strutture instabili ha reso necessario l’impiego del nucleo specializzato Usar (Urban Search and Rescue), equipaggiato per operare in scenari di emergenza con rischi elevati.

Le operazioni di rimozione delle macerie, un’operazione delicata e meticolosa, hanno permesso ai soccorritori di localizzare il corpo dell’anziano, ponendo tragicamente fine alle speranze di un suo salvataggio.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Gli investigatori stanno vagliando diverse ipotesi, concentrandosi inizialmente su possibili cortocircuiti o problematiche legate a impianti obsoleti.

La struttura dell’abitazione, data la sua età, potrebbe aver contribuito a favorire la rapida propagazione delle fiamme e il successivo crollo.

La figlia dell’uomo, la prima a dare l’allarme dopo aver scoperto l’incendio, è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in stato di shock.

Il suo intervento tempestivo, sebbene non abbia potuto evitare la tragedia, è stato fondamentale per permettere l’intervento dei soccorsi.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area proseguono a ritmo serrato, coinvolgendo personale specializzato che lavora per stabilizzare le strutture rimanenti e garantire la sicurezza di eventuali vicini.

La comunità locale è profondamente scossa da questo lutto, che riaccende l’attenzione sulla necessità di controlli periodici degli impianti e sulla prevenzione degli incendi, soprattutto in abitazioni datate e potenzialmente vulnerabili.

Questo evento rappresenta un doloroso monito sulla fragilità della vita e sull’importanza di misure precauzionali adeguate per proteggere persone e beni.

Le indagini proseguono per chiarire la dinamica completa dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.